بالصور: كهربائية جديدة من «سيتروين»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت سيتروين النقاب عن مفهوم آولي EV Oli Concept، وهي سيارة بيك آب كهربائية خفيفة الوزن بتصميم مجسم جذاب للغاية، يركز على كونه ميسور التكلفة ومستدامًا، مع تزويدها بتقنيات متطورة.

مفهوم الشاحنة الصغيرة سيتروين Oli مصنوع من مواد معاد تدويرها والقابلة لإعادة التدوير، وهي الأولى التي تدمج شعار سيتروين الجديد وهوية العلامة التجارية قبل أن يتم تطبيقها على طرازات الإنتاج ابتداءً من العام المقبل، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

تصميم السيارة التي يبلغ طولها 4200 مم (165 بوصة) مرح للغاية، بطريقة مشابهة للدراجة الرباعية الثقيلة Ami.

يشتمل الهيكل غير التقليدي على حاجب أمامي رأسي وأبواب لسهولة الوصول إلى المقصورة الملونة وصندوق خلفي صغير نسبيًا.

في حين أن المفهوم يبدو أكثر ديناميكية هوائية عند الرجوع إلى الخلف، أضافت سيتروين نظام مجرى هواء على غطاء المحرك من أجل تقليل السحب.

تعد الواجهة الأمامية لسيارة سيتروين Oli خروجًا عن تصميمات تشكيلة طرازات العلامة الحالية، حيث تتبنى مظهرًا دون شبك، بالإضافة إلى الشعار البيضاوي الجديد. تم طلاء هذا الأخير باللون الأحمر، بحيث يتوافق مع إطار الزجاج الأمامي، وأغطية العجلات، ولمسات المصد، والمقصورة بأكملها.

تحتوي المصابيح الأمامية LED على شكل C على مداخل مدمجة، مع المصابيح الخلفية LED التي تتبع نفس النمط. تدمج المصدات الأمامية والخلفية عناصر بلاستيكية وألواحًا انزلاقية متماثلة الشكل، مع وحدات إضاءة إضافية.

تجمع الرفارف المتناغمة بين الأشكال الدائرية مع الأسطح المسطحة، بينما يوجد أيضًا زوج من عناصر الحماية على شكل مطبات الهواء على الأبواب المتناسقة.

في سيتروين النموذجية، لا يبدو أن النوافذ الجانبية تفتح، مع انخفاض زجاج الباب الخلفي أقل من خط الحزام الأفقي. العجلات المستقبلية مصنوعة من الفولاذ والألومنيوم، وهي محاطة بإطارات Goodyear المصممة طويلة العمر.

أهم ما يميز الجزء الخلفي هو الصندوق الخلفي، المصنوع من الورق المقوى المعاد تدويره (مثل غطاء المحرك والسقف)، ويظل مخفيًا تحت الزجاج الأمامي الخلفي الذي يفتح لأعلى.

الحجرة قابلة للإزالة ويمكن أن تمتد من (26.7 بوصة/ إنش) إلى (41.3 بوصة) في الطول، وذلك بفضل الباب الخلفي القابل للطي. وبعرض (39.1 بوصة)، بحد أقصى للارتفاع (22.9 بوصة) ويمكن للصندوق الخلفي استيعاب أشياء أكبر من صندوق الأمتعة التقليدي.

المقصورة مريحة، وبها أربعة مقاعد فردية مغطاة بالأشعة تحت الحمراء. والمقاعد مصنوعة من مادة البولي يوريثين بالحرارة (TPU) مع شبكة مطبوعة ثلاثية الأبعاد على مساند الظهر، مثبتة على إطارات أنبوبية متصلة بالأرضية من خلال حلقات عازلة ممتصة للصدمات. يستخدمون أجزاء أقل بكثير من السيارات التقليدية، وهذا هو الحال أيضًا في لوحة القيادة.

تم تصميم الأخير حول شعاع أفقي، مع دمج مكبرات صوت بلوتوث قابلة للإزالة. بدلًا عن شاشات اللمس الكبيرة المتعددة، أضاف مصممو سيتروين قاعدة للهواتف الذكية وخمسة مفاتيح تبديل لتكييف الهواء ومآخذ USB ورفًا عمليًا مصنوعًا من الإستولان.

توجد شاشة واحدة لعرض المعلومات تسمى سمارت باند Smartband، تقع على قاعدة الزجاج الأمامي. ومن المثير للاهتمام، أنه يتم التحكم في جميع الوظائف عبر عصا تحكم مثبتة على عجلة القيادة.

على الرغم من كونها بيك آب كهربائية بالكامل، إلا أن الوزن المستهدف لها هو 1000 كغم (2.204 رطل). بفضل الاستهلاك المنخفض الذي يبلغ 10 كيلو وات في الساعة/ 100 كيلومتر، يبلغ نطاق مفهوم الشاحنة الكهربائية الفرنسية 400 كيلومتر مع قدرة بطارية 40 كيلو وات في الساعة على الشحن من 20 إلى 80 بالمئة في 23 دقيقة.

لم تعلن سيتروين أرقام القوة أو عدد المحركات الكهربائية التي ستزوَّد بها، لكننا نعلم أن السرعة القصوى تقتصر على 110 كلم/ ساعة (68 ميلًا في الساعة)، مع إعطاء الأولوية للكفاءة بدلًا عن الأداء.

«سيتروين» تكشف النقاب عن مفهوم Oli.. سيارة كهربائية بقدرات فائقة (الإنترنت)

«سيتروين» تكشف النقاب عن مفهوم Oli.. سيارة كهربائية بقدرات فائقة (الإنترنت)

«سيتروين» تكشف النقاب عن مفهوم Oli.. سيارة كهربائية بقدرات فائقة (الإنترنت)

«سيتروين» تكشف النقاب عن مفهوم Oli.. سيارة كهربائية بقدرات فائقة (الإنترنت)