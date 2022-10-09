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سيارة روسية متطورة للطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 09 أكتوبر 2022, 12:40 مساء
سيارة روسية متطورة للطوارئ
شركة «كاماز» الروسية تطلق شاحناتها المتطورة لخدمات الطوارئ (الإنترنت)
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أعلنت شركة «كاماز» (KAMAZ) الروسية لصناعة الشاحنات والآليات الثقيلة إطلاق جيلها الأحدث من الشاحنات المخصصة للإنقاذ والإطفاء.

سيارة ACL-3.0-50-24 الجديدة تم تصميمها لتعمل كشاحنة إطفاء للحرائق، وزودت بسلالم متحركة ميكانيكية لتستخدم لإنقاذ الناس من المباني والأماكن المرتفعة أيضًا، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وجهّزت السيارة تبعًا لمطوريها بمحركات Euro-5 بسعة 6.7 لتر، تولد عزمًا يعادل 310 أحصنة، كما زودت بعلب سرعة أوتوماتيكية بـ9 سرعات، أما قمرتها فحصلت على أنظمة تحكم رقمي حديثة، وزودت بأفضل المعدات الحديثة التي تلبي احتياجات رجال الإطفاء.

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وجاء هيكل السيارة بأبعاد (11/2.55/3.7) م، وحصل على تصفيح خارجي بألواح من الألومنيوم، أما السلالم فيها فيمكنها العمل بزاوية 75 درجة، ويمكنها الارتفاع لعلو 24 مترًا، وحمل أوزان تصل إلى 1000 كلغ.

وجاء خزان المياه الرئيسي في هذه السيارات بسعة 3000 ليتر، أما خزان الرغوة فيستوعب 180 لترًا على الأقل، أما عزم مضخة المياه في هذه المركبة فيبلغ 50 ليتر/ ثانية.

شركة «كاماز» الروسية تطلق شاحناتها المتطورة لخدمات الطوارئ (الإنترنت)
شركة «كاماز» الروسية تطلق شاحناتها المتطورة لخدمات الطوارئ (الإنترنت)
شركة «كاماز» الروسية تطلق شاحناتها المتطورة لخدمات الطوارئ (الإنترنت)
شركة «كاماز» الروسية تطلق شاحناتها المتطورة لخدمات الطوارئ (الإنترنت)
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