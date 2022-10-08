Atwasat

بالفيديو: مواصفات جديدة لـ«B-Class» مرسيدس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أكتوبر 2022, 12:16 مساء
بالفيديو: مواصفات جديدة لـ«B-Class» مرسيدس
مرسيدس تزيح الستار عن B-Class الجديدة (الإنترنت)
alwasat radio

كشفت مرسيدس تصميم وبعض مواصفات سيارات «B-Class» الجديدة التي ستطرحها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

وحصلت السيارات الجديدة على هيكل هاتشباك متوسط الحجم، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا، وتميزت عن سيارات «B-Class» السابقة بشبك أمامي معدّل، ومصابيح أكثر تطورا تعمل بأحدث تقنيات LED.

وحصلت قمرة هذه السيارات على مقاعد مريحة تتسع لـ5 أشخاص، صنعت من مواد معاد تدويرها، أما واجهة القيادة في هذه المركبات فجهّزت بمقود جديد أنيق التصميم، وثبّت عليها شاشة لمسية بمقاس 10.25 بوصة تمتد من أمام السائق حتى منتصف الواجهة.

- «مرسيدس» تستدعي 300 ألف سيارة

وجهّزت «B-Class» الجديدة بمنافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، ونظام MBUX معدّل للوسائط المتعددة، وحصل هذا النظام على واجهات تشغيل جديدة وعلى مساعد صوتي محسّن، وعلى مستشعر لمسح بصمات الأصابع للتعرف على السائق.

نظام للحفاظ على الثبات
وزوّدت هذه السيارات بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات الخطرة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح مرسيدس نسخًا مختلفة من هذه المركبات: نسخة B 180 التي تأتي بمحرك بقوة 136 حصانًا، ونسخة B 200 (بعزم 163 حصانا)، ونسخة B 220 (بعزم 190 حصانا)، ونسخة B 250 (بعزم 224 حصانا).
 

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية

في باخموت الأوكرانية.. المدنيون يكافحون من أجل البقاء مع تقدم القوات الروسية
كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» الأميركية

كوريا الشمالية تدافع عن تجاربها الصاروخية في مواجهة «التهديدات العسكرية» ...
برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ السوداني

برنامج «ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراة الأهلي طرابلس والمريخ ...
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأهلي طرابلس 0-2 المريخ السوداني في «أبطال أفريقيا»
الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023

الحكومة الألمانية تتوقع ركود الاقتصاد في العام 2023
الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة

الكوني يعلن التوصل إلى «شبه توافق» ليبي حول مسارات المصالحة
رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»

رفع قيمة الدينار يعيد الانقسام بين «مركزي البيضاء» و«طرابلس»
الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»

الرئيس التركي يهدد اليونان مجددا: «في منتصف الليل قد نصل فجأة»
بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا

بداية من الجمعة.. ثلاثي الكرة الليبية يدخلون اختبار دور 32 أفريقيًا
جريدة «الوسط»: «مذكرة التفاهم» تعزز حالة «اللاتفاهم» بين الليبيين

جريدة «الوسط»: «مذكرة التفاهم» تعزز حالة «اللاتفاهم» بين الليبيين
ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي

ميسي: مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرتي
شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة

شاهد في «هذا المساء»: مذكرة التفاهم التركية.. غموض وجدل مستمر وتساؤلات متشعبة
الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت

الدبيبة: لن نتنازل عن حقنا في جنوب جزيرة كريت
جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟

جنرال أوغندي عرض الزواج على جورجيا ميلوني مقابل 100 بقرة.. ما مصيره؟
باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار الفرنسي

باحثون جزائريون يكشفون تفاصيل مشاركة الليبيين في معارك التحرير ضد الاستعمار ...
«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟

«وسط الخبر»: الكوني يقترح المحافظات والدبيبة المقاطعات، فأيهما ينهي المركزية؟
كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي

كاركاتير حليم - 5 أكتوبر .. يوم المعلم العالمي
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (8)
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فيراري» سبايدر تظهر في هوليود بتعديلات جديدة
«فيراري» سبايدر تظهر في هوليود بتعديلات جديدة
بالفيديو: تعرف على جديد «BMW» الرياضية
بالفيديو: تعرف على جديد «BMW» الرياضية
بالفيديو: «جيلي» تطور «Lynk & Co 09»
بالفيديو: «جيلي» تطور «Lynk & Co 09»
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)
صيانة السيارات للمبتدئين في 8 خطوات
صيانة السيارات للمبتدئين في 8 خطوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك
5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك...
«تويوتا» تسجل براءة اختراع لسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء كليا
«تويوتا» تسجل براءة اختراع لسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء كليا...
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي...
جديد شيفروليه «Monza» السيدان
جديد شيفروليه «Monza» السيدان...
«كيا» تكشف سيارة متطورة واقتصادية في استهلاك الوقود (فيديو)
«كيا» تكشف سيارة متطورة واقتصادية في استهلاك الوقود (فيديو)...
المزيد
بالفيديو: مواصفات جديدة لـ«B-Class» مرسيدس
بالفيديو: مواصفات جديدة لـ«B-Class» مرسيدس...
الحافلات الكهربائية أمل بانكوك لحل مشكلة «طريق الموت»
الحافلات الكهربائية أمل بانكوك لحل مشكلة «طريق الموت»...
سيارة كهربائية متعددة الاستخدام من «Polestar»
سيارة كهربائية متعددة الاستخدام من «Polestar»...
صيانة السيارات للمبتدئين في 8 خطوات
صيانة السيارات للمبتدئين في 8 خطوات...
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط