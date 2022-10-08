بالفيديو: مواصفات جديدة لـ«B-Class» مرسيدس

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مرسيدس تصميم وبعض مواصفات سيارات «B-Class» الجديدة التي ستطرحها في الأسواق قبل نهاية العام الجاري.

وحصلت السيارات الجديدة على هيكل هاتشباك متوسط الحجم، وعلى عجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 17 و19 إنشا، وتميزت عن سيارات «B-Class» السابقة بشبك أمامي معدّل، ومصابيح أكثر تطورا تعمل بأحدث تقنيات LED.

وحصلت قمرة هذه السيارات على مقاعد مريحة تتسع لـ5 أشخاص، صنعت من مواد معاد تدويرها، أما واجهة القيادة في هذه المركبات فجهّزت بمقود جديد أنيق التصميم، وثبّت عليها شاشة لمسية بمقاس 10.25 بوصة تمتد من أمام السائق حتى منتصف الواجهة.

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وجهّزت «B-Class» الجديدة بمنافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة المحمولة، ونظام MBUX معدّل للوسائط المتعددة، وحصل هذا النظام على واجهات تشغيل جديدة وعلى مساعد صوتي محسّن، وعلى مستشعر لمسح بصمات الأصابع للتعرف على السائق.

نظام للحفاظ على الثبات

وزوّدت هذه السيارات بنظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات الخطرة، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح مرسيدس نسخًا مختلفة من هذه المركبات: نسخة B 180 التي تأتي بمحرك بقوة 136 حصانًا، ونسخة B 200 (بعزم 163 حصانا)، ونسخة B 220 (بعزم 190 حصانا)، ونسخة B 250 (بعزم 224 حصانا).

