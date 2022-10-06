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سيارة كهربائية متعددة الاستخدام من «Polestar»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أكتوبر 2022, 02:20 مساء
سيارة كهربائية متعددة الاستخدام من «Polestar»
يأتي الطراز القياسي مزوّدًا بنظام تعليق هوائي مزدوج الأسطوانات ومخمدات نشطة (الإنترنت)
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أعلنت شركة «Polestar» السويدية المتخصصة في تصنيع السيّارات الكهربائية فائقة الأداء، طرح أولى سياراتها الكهربائية متعدّدة الاستخدام «Polestar 3» خلال حفل خاص تقيمه في 12 أكتوبر الجاري بكوبنهاغن في الدنمارك.

تتميز «Polestar 3»، وهي سيارة كهربائية متعدّدة الاستخدام عالية الأداء، بتصميم يلفت الحواس وبمواصفات قيادة ديناميكية فائقة، وفق «هي».

تشمل السيارة قاعدة تكنولوجية كهربائية جديدة طورتها شركة «فولفو»، هي نفسها المستخدمة في سيارات «فولفو»، مزودة بأحدث المكونات المتطورة، نذكر منها نظام الحوسبة السحابية المركزي من «نفيديا» (NVIDIA) إلى جانب لائحة طويلة من أنظمة السلامة المتطورة من ابتكار شركة «فولفو» وأهم الشركات الرائدة في القطاع مثل «Zenseact» و«Luminar» و«Smart Eye».

بهذه المناسبة، يقول توماس إنغينلاث، الرئيس التنفيذي لشركة «Polestar»: «سألنا أنفسنا: كيف يجب أن تبدو النسخة الحديثة من السيارات متعددة الاستخدام؟ ترسم سيّارة (Polestar) معالم السيّارات متعدّدة الاستخدام الكهربائية، وأثناء تصميمها استندنا إلى بعض أُسس النموذج الأصلي من هذا النوع من السيارات، إن كان من ناحية الأبعاد أو الوضعية أو المواصفات الهوائية الديناميكية».

تعليق هوائي
ولأن الأداء محوري لسيارة «Polestar»، فهو لا يقتصر على التسارع الثابت بخطّ مستقيم. عند طرح هذا الطراز في السوق، ستشمل كل الوحدات منه محرّكًا مزدوجًا بانحياز خلفي مع قدرة توجيه العزم الكهربائي عبر ناقل الحركة المزدوج على المحرّك الكهربائي الخلفي.

يأتي الطراز القياسي مزوّدًا بنظام تعليق هوائي مزدوج الأسطوانات ومخمدات نشطة، مما يتيح لسيارة «Polestar 3» التبديل بين ديناميكيات التعليق المريحة والثباتة، وتعديل المخمدات بما يتلاءم مع ظروف الطريق مرة واحدة كل جزأين من الثانية (500 هيرتز).

هذه القدرة الفورية على الانتقال من القيادة المريحة إلى سيارة سريعة فائقة الأداء في أقل من لمح البصر تجعل من «Polestar 3» سيارة مميزة في فئتها. كما أنها تستفيد من انخفاض مركز ثقلها عن الأرض مما يؤمن أقصى درجات الثبات على الطريق، وتجربة مشوقة خلف المقود.

أما حزمة «Performance Pack» الاختيارية، فتشمل محرّكًا يعمل بقوّة 380 كيلوواط وعزم 910 نيوتن متر، إلى جانب هيكل «Polestar Engineered» الذي يشمل ضبط إعدادات المخمّدات النشطة ونظام التعليق. يشمل هذا الطراز أيضًا التفاصيل الذهبية السويدية التي تشتهر بها «Polestar»، بما في ذلك أغطية الصمّامات وأحزمة الأمان وشريط الإنارة الداخلي المحفور بالليزر.

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