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225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 02:34 مساء
225 ألف يورو للحصول على «R8» من «أودي» (فيديو)
إصدار خاص من أودي «R8V10 GT» بقوة 620 حصانا (الإنترنت)
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بعد 12 عاما على العرض الأول لسيارة أودي (R8 GT)، تطلق شركة أودي إصدار خاص ومحدود من هذه السيارة الرياضية الفائقة باسم أودي (R8) كوبيه (V10 جي تي) بـ333 نسخة حول العالم. وتبدأ الأسعار من 225 ألف يورو.

تم تعزيز قدرة محرك V10 بسعة 5.2 لتر، والذي يعمل بسحب الهواء الطبيعي إلى (620 حصانا) و565 نيوتن متر، متوفرة من 6400 حتى 7000 دورة في الدقيقة (الحد الأقصى: 8700 دورة في الدقيقة) وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

ناقل الحركة
وجاءت السيارة بناقل حركة جديد مزدوج القابض بسبع سرعات مع أوقات نقل أسرع. بفضل نسبة التروس المعدلة والسرعة العالية المرتبطة بها، يتيح صندوق التروس الجديد تسارعا أكثر إثارة للإعجاب في جميع التروس. ونتيجة لذلك، تتسارع من 0-100 كم/ساعة في 3.4 ثانية، وتصل إلى 200 كم/ساعة في 10.1 ثانية فقط، وتصل إلى سرعة قصوى 320 كم/ساعة.

خارجية وداخلية السيارة
تشيد الميزات الخارجية والداخلية الجديدة والحصرية بالجيل الأول من (R8 GT). وتشمل هذه، على سبيل المثال، الترقيم المتسلسل، وعجلات معدنية خفيفة خاصة، وداخلية بمزيج من الأسود والأحمر.

للمرة الأولى، تقدم أودي سبورت (GmbH)، التي تصنع (R8 GT) الجديدة يدويا إلى حد كبير في بولينغر هوف، وضع عزم الدوران الخلفي. يتم التحكم في الانزلاق على المحور الخلفي بواسطة نظام التحكم في الجر (ASR). ويجري تخزين سبعة منحنيات مميزة في (ASR)، مما يوفر مستويات مختلفة من الدعم.


أدت التدابير المختلفة إلى تقليل الوزن بحوالي 20 كجم ليصبح إجمالي 1570 كجم (من دون سائق). تلعب العجلات الحصرية مقاس 20 بوصة ذات العشرة أذرع، والتي يمكن دمجها مع إطارات (Michelin Sport Cup 2) عالية الأداء، المصممة للاستخدام على الطرقات ومضمار السباق، دورا رئيسيا في تقليل الوزن.

يوفر نظام الكبح الخزفي القوي للغاية، وهو أحد المعدات القياسية في (R8 GT)، وزنا إضافيا. بالإضافة إلى ذلك، توجد مقاعد دلو R8 ونظام تعليق رياضي عالي الأداء مع قضيب مضاد للانزلاق (CFRP).

في الداخل، تواصل أودي سبورت (GmbH) تكريمها لأول (R8 GT) من 2010. الداخل مصنوع من مزيج من الأسود والأحمر. يتضمن ذلك الأحزمة الحمراء- المتوفرة فقط في (R8 GT) منذ 12 عاما. أحد الأشياء البارزة: يمكن للعملاء العثور على الترقيم المتسلسل لسياراتهم (R8 GT) في منتصف ذراع الاختيار، مغطى جزئيا بالبطانة الكربونية.

جميع الشعارات الأخرى باللون الأسود. كما توفر حزمة (Aerokit) من الكاربون شديد اللمعان، ثباتا أفضل على الطريق، وبالتالي سرعات أعلى في المنعطفات.
 

إصدار خاص من أودي «R8V10 GT» بقوة 620 حصانا (الإنترنت)
إصدار خاص من أودي «R8V10 GT» بقوة 620 حصانا (الإنترنت)
إصدار خاص من أودي «R8V10 GT» بقوة 620 حصانا (الإنترنت)
إصدار خاص من أودي «R8V10 GT» بقوة 620 حصانا (الإنترنت)
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