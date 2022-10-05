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بالفيديو: «جيلي» تطور «Lynk & Co 09»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 أكتوبر 2022, 12:06 مساء
بالفيديو: «جيلي» تطور «Lynk & Co 09»
«Lynk & Co 09 » بهيكل كروس أوفر انسيابي (الإنترنت)
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حظيت سيارة «Lynk & Co 09» منذ إطلاقها بشعبية كبيرة، فاعتبرت من أقوى المنافسين لسيارت «Volvo XC90»، لذا قررت «Geely» تطوير هذه السيارة وجعلها أقوى وأفضل من النواحي التقنية.

فقد حصلت سيارة «Lynk & Co 09 EM-P» الجديدة على هيكل كروس أوفر انسيابي، وعلى واجهة أمامية مميزة مزينة بالكروم، ومصابيح وكشافات ضباب متطورة تعمل بأحدث تقنيات (LED)، فضلا عن تجهيزها بعجلات كبيرة وعريضة وأنظمة تعليق ممتازة تجعل حركتها سلسة حتى على الطرق الشديدة الوعورة وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وصممت قمرة هذه السيارة لتوفر للركاب والسائق أفضل معايير الرفاهية والحداثة، إذ جهّزت بصفين من المقاعد الجلدية المريحة المزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت على أنظمة تكييف ممتازة، كما زودت بأنظمة مولتيميديا متطورة.

وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية كبيرة قبالة السائق، وشاشة لمسية أخرى في منتصفها، كما زودت السيارة بنظام كاميرات 360 درجة لمراقبة محيطها أثناء الحركة، فضلا عن تزويدها بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل المركبة بمحركات هجينة قادرة على توليد عزم يعادل 520 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 5.6 ثوان فقط، والوصول إلى سرعة 230 كلم/سا.

 

«Lynk & Co 09 » بهيكل كروس أوفر انسيابي (الإنترنت)
«Lynk & Co 09 » بهيكل كروس أوفر انسيابي (الإنترنت)
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