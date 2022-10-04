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بالفيديو: تعرف على جديد «BMW» الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 02:45 مساء
بالفيديو: تعرف على جديد «BMW» الرياضية
«BMW» تكشف واحدة من أجمل السيارات الشبابية (الإنترنت)
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على مدى العقدين الماضيين كانت (Z4) من بين أكثر السيارات المرغوبة من فئة الشباب ومحبي المركبات الرياضية، وعلى الرغم من شعبيتها الواسعة قررت «BMW» هذا العام جعل هذه المركبة أكثر تميزا.

وبالنظر للصور التي نشرتها «BMW» للسيارة الجديدة نلاحظ أنها حصلت على تعديلات تجعلها أكثر تميزا عن سيارات (Z4) السابقة، إذ تغيّر فيها شكل الشبك الأمامي قليلا، كما تغيّر تصميم مصابيح الضباب بعض الشيء، وكذلك شكل جوانب ممتصات الصدمات والانحناءات على الهيكل وذلك فقا لموقع «روسيا اليوم».

وجهّزت السيارة بأقراص عجلات جديدة رياضية بمقاس 18 بوصة، كما تغّيرت فيها الألوان الأساسية للهيكل، وداخليا حصلت واجهة القيادة فيها على شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية كبيرة في المنتصف يمكن تقسيمها افتراضيا لعدة أقسام لاستخدامها في مراقبة أنظمة تحديد المواقع والتحكم بأنظمة (المولتيميديا) أو التحكم بالعديد من الخصائص الأخرى.

وحصلت المركبة على أنظمة تعليق وفرامل رياضية قوية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعتمد هذه المركبة على محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 لتر بعزم 197 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 258 حصانا، ومحركات بسعة 3.0 ليتر بعزم 340 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.
 

 

«BMW» تكشف واحدة من أجمل السيارات الشبابية (الإنترنت)
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