«Polestar 3» سيارة كهربائية متعددة الاستخدام

القاهرة - بوابة الوسط

ستطرح شركة بولستار «Polestar» السويدية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية فائقة الأداء، أولى سياراتها الكهربائية متعددة الاستخدام «Polestar 3» خلال حفل خاص تقيمه في 12 أكتوبر 2022 في كوبنهاغن في الدنمارك.

تتميز «Polestar 3»، وهي سيارة كهربائية متعددة الاستخدام عالية الأداء، بتصميم يلفت الحواس وبمواصفات قيادة ديناميكية فائقة وذلاك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

تشمل السيارة قاعدة تكنولوجية كهربائية جديدة طورتها شركة «فولفو»، هي نفسها المستخدمة في سيارات «فولفو»، مزودة بأحدث المكونات المتطورة، نذكر منها نظام الحوسبة السحابية المركزي من «نفيديا» NVIDIA إلى جانب لائحة طويلة من أنظمة السلامة المتطورة من ابتكار شركة «فولفو» وأهم الشركات الرائدة في القطاع مثل Zenseact وLuminar وSmart Eye.

ولأن الأداء محوري لسيارة «Polestar»، فهو لا يقتصر على التسارع الثابت بخط مستقيم. عند طرح هذا الطراز في السوق، ستشمل كل الوحدات منه محركًا مزدوجًا بانحياز خلفي مع قدرة توجيه العزم الكهربائي عبر ناقل الحركة المزدوج على المحرك الكهربائي الخلفي. يأتي الطراز القياسي مزودًا بنظام تعليق هوائي مزدوج الأسطوانات ومخمدات نشطة، مما يتيح لسيارة «Polestar 3» التبديل بين ديناميكيات التعليق المريحة والثباتة، وتعديل المخمدات بما يتلاءم مع ظروف الطريق مرة واحدة كل جزأين من الثانية (500 هيرتز).

أما حزمة Performance Pack الاختيارية، فتشمل محركًا يعمل بقوة 380 كيلوواط وعزم 910 نيوتن/ متر، إلى جانب هيكل Polestar Engineered الذي يشمل ضبط إعدادات المخمدات النشطة ونظام التعليق. يشمل هذا الطراز أيضًا التفاصيل الذهبية السويدية التي تشتهر بها «Polestar»، بما في ذلك أغطية الصمامات وأحزمة الأمان وشريط الإنارة الداخلي المحفور بالليزر.