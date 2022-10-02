طرازان جديدان من «سفن» الكلاسيكية

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «كاترهام» (Caterham) البريطانية طرازين جديدين من سيارة سفن الكلاسيكية.

ويتميز الطرازان 600 و2000، بمجموعة من اللمسات المتطورة. كلاهما متاح للطلب الآن، وتبلغ تكلفتهما من 33.438 و44.588 ألف دولار أميركي على التوالي، وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

سوبر سفن 600

يستمد طراز سوبر سفن 600 الأساسي إشاراته من Super Seven 160 السابق، ويجمع بين محرك سوزوكي 660 سي سي ثلاثي الأسطوانات. تم تصنيف القوة عند 84 حصانًا، ولكن بفضل الشاحن التوربيني الصغير وعزم الدوران الإضافي الذي يوفره، ستصل من 0 إلى 60 ميلاً في الساعة (0- 96 كلم/ ساعة) في 6.9 ثانية.

سوبر سفن 2000

يلاحظ أن طراز سوبر سفن 2000 هو الأكثر قوة بمحرك سعة 2 لتر من فورد، ويأتي بقوة 180 حصانًا. وهذا يخفض وقت التسارع 0-60 ميلاً في الساعة إلى 4.8 ثانية.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في رفع طراز 2000 إلى مستوى آخر، تقدم «كاترهام» مزيد خيارات الأداء العالي، بما في ذلك ترس تفاضلي خلفي محدود الانزلاق وحزمة تعليق رياضي، حيث يجمع الأخير قضيبًا خلفيًا مضادًا للدحرجة، ومخمدات أمامية قابلة للتعديل، ومكابح مطورة مع أقراص مهواة وفرجار أكبر بأربعة مكابس. إنه متوافر أيضًا بهيكل عريض اختياري.

يرسل كلا الطرازين سوبر سفن 600 و2000 قوتهما إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة يدوي بخمس سرعات، ويعملان على تصميمات مختلفة من عجلات مقاس 14 بوصة/ إنش يمكن تحديدها باللون الفضي أو الذهبي للطلاء الخارجي.

المقصورة الداخلية أكثر فخامة مما هي عليه في سفن القياسية، مع الجلد على المقاعد والكونسول الوسطي، جنبًا إلى جنب مع السجاد في جميع أنحاء حوض الاستحمام، واندفاعة خشب الجوز الاختيارية ومزيد الموانئ المزخرفة ذات الطراز القديم.



«كاترهام» البريطانية تكشف طرازين جديدين من سيارة سفن الكلاسيكية (الإنترنت)

«كاترهام» البريطانية تكشف طرازين جديدين من سيارة سفن الكلاسيكية (الإنترنت)

«كاترهام» البريطانية تكشف طرازين جديدين من سيارة سفن الكلاسيكية (الإنترنت)

«كاترهام» البريطانية تكشف طرازين جديدين من سيارة سفن الكلاسيكية (الإنترنت)