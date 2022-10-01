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رباعية دفع جديدة من «أوروس» الروسية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أكتوبر 2022, 04:09 مساء
رباعية دفع جديدة من «أوروس» الروسية (فيديو)
شاهد وتعرف إلى مميزات رباعية الدفع الجديدة من الصانعة الروسية «أوروس»
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كشفت شركة «أوروس» (Aurus) الروسية عن مركبتها الأحدث التي صُمِّمت لتكون رباعية دفع قوية وتتمتع بأفضل معايير الرفاهية والأناقة.

وحصلت السيارة على هيكل مبني على منصة UMP المتينة التي بنيت عليها سيارات Aurus السابقة، لكن هيكلها أتى بطول 5 أمتار و38 سنتيمترًا، وبعرض مترين تقريبًا، مسافة الخلوص الأرضي فيه 182 ملم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 310 سم.

وتزينت Aurus Komendant من الخارج بعناصر من الكروم اللامع، وحصلت على عجلات مميزة بمقاس 20 إنشا، ومصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة.

- حزمة مزايا جديدة لأحدث أجيال «أوروس»

وانعكست ملامح الفخامة والرفاهية على مقصورة هذه السيارة أيضا والتي زيّنت بعناصر من الكروم وقشر الخشب، وحصلت على مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد.

وحصل ركاب المقاعد الخلفية لهذه السيارة على شاشات لمسية لمشاهدة الأفلام والفيديوهات، وزود الصف الخلفي من المقاعد بأزرار أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف والإضاءة والعديد من خواص المركبة.

وزودت Aurus هذه السيارة بأفضل أنظمة الأمان وجهزتها بوسادات هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وبكاميرات وحساسات مسافات متطورة أمامية وخلفية، كما حصلت المركبة على محرك بنزين بسعة 4.4 ليتر يولد عزما يعادل 598 حصانا، ودعم هذا المحرك بمحرك كهربائي يولد عزما يعادل 63 حصانا.
 

 

شاهد وتعرف إلى مميزات رباعية الدفع الجديدة من الصانعة الروسية «أوروس»
شاهد وتعرف إلى مميزات رباعية الدفع الجديدة من الصانعة الروسية «أوروس»
شاهد وتعرف إلى مميزات رباعية الدفع الجديدة من الصانعة الروسية «أوروس»
شاهد وتعرف إلى مميزات رباعية الدفع الجديدة من الصانعة الروسية «أوروس»
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