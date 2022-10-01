بالفيديو: تعديلات جديدة على «بيجو 208»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بيجو إدخال بعض التعديلات على سيارة «e-208»، لتصبح هذه السيارة من بين أفضل المركبات الكهربائية المخصصة لفئة الشباب.

وتتميز «e-208» بنسختها الجديدة بهيكل هاتشباك صغير الحجم، ومظهر عصري يعكس جمال شكله تصميم الواجهة الأمامية وتصميم العجلات وتصميم المصابيح الأمامية التي حصلت على خطوط إضاءة طولية مميزة تعمل بتقنيات LED.



ولم يقتصر التميز في هذه السيارة على المظهر الخارجي فقط فحتى قمرتها صُمِّمت لتبدو عصرية ومتطورة، وتزينت واجهة القيادة فيها بعناصر من ألياف الكربون والكروم، وحصلت أزرار التحكم فيها على شكل فريد جدا، كما جهزت الواجهة بنظام شحن لاسلكي للهواتف وبشاشتين واحدة بارزة قبالة السائق وأخرى لمسية في المنتصف.

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وحصلت السيارة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والزجاج والمرايا الجانبية، وجُهِّزت بنظام مولتيميديا متطور، فضلا عن حصولها على وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.



وأصبح المحرك في هذه السيارة أقوى مقارنة بمحركات سيارة e-208 السابقة، إذ بات يولد عزما يعادل 158 حصانا، كما جرى تحسين البطارية لتكفي المركبة لقطع 400 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.

