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نيويورك تبدأ «خطة 2035» لحظر المركبات العاملة بالوقود

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 03:40 مساء
نيويورك تبدأ «خطة 2035» لحظر المركبات العاملة بالوقود
صورة التقطت في 4 يناير 2021 لسيارة تيسلا كهربائية في ريدوندو بيتش بولاية كاليفورنيا (أ ف ب)
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أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، أن ولايتها بدأت رسمياً خطة منع مركبات نقل الركاب الجديدة المسببة للتلوث بحلول العام 2035.

وكانت المسؤولة حددت هذا الهدف العام الماضي، لكنها اضطرت لأسباب قانونية لتنتظر أن تقر ولاية كاليفورنيا قانونها الخاص في هذا المجال، وهو ما حصل في أغسطس، حسب «فرانس برس».

ويمكن للولاية حالياً الانتقال إلى المرحلة التالية، وطلبت الحاكمة من مكتبها تحضير النصوص الملائمة، خصوصاً مع أهداف تمهيدية لعام 2026 (35% من المبيعات) و2030 (68% من المبيعات)، قبل بلوغ نسبة 100% من المبيعات العام 2035.

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وفي هذا التاريخ، كل السيارات المخصصة لطرق المدينة وسيارات الدفع الرباعي ومركبات «بيك أب» المخصصة لنقل الركاب يجب أن تصبح منعدمة الانبعاثات، إما على شكل مركبات كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل على الهيدروجين. ويمنع النص بذلك حكماً المركبات العاملة على الوقود والديزل.

ويُتوقع أن تشدد التشريعات قواعد الانبعاثات للمركبات العاملة بمحركات حرارية. وقالت هوكول «لدينا مراحل تمهيدية يتعين بلوغها لنظهر أننا على الطريق السليم».

 الحد من التلوث
وتحاول بلدان عدة منذ سنوات الحد من التلوث الناجم عن قطاع السيارات.

وفي هذا الإطار، تعهدت المملكة المتحدة وسنغافورة حظر بيع المركبات الجديدة العاملة على الوقود والديزل بحلول 2030، فيما قطعت النروج التعهد عينه لعام 2025.

كذلك، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن في صيف 2021 مرسوما يحدد العام 2030 موعداً لأن تصبح نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة خالية الانبعاثات.

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