Atwasat

تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 سبتمبر 2022, 03:02 مساء
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)
لفتت سيارة «Sehol QX» أنظار الكثيرين عندما كشف عنها لأول مرة لمظهرها الأنيق والعصري (الإنترنت)
alwasat radio

تنتوي شركة «JAC» الصينية طرح سيارة جديدة في الأسواق العالمية يتوقع لها أن تحقق مبيعات ممتازة لمظهرها الأنيق ومواصفاتها المتطورة.

ولفتت سيارة «Sehol QX» أنظار الكثيرين عندما كشف عنها لأول مرة لمظهرها الأنيق والعصري، وشكل واجهتها الأمامية المزينة بخطوط إضاءة وعناصر زجاجية مميزة، وفق «روسيا اليوم».

وحصلت السيارة على هيكل كروس أوفر انسيابي مدروس وفقًا لأحدث معايير ديناميكية الهواء، طوله 4 أمتار و60 سنتيمترًا، وجهّزت بمصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، فضلًا عن تزويدها بحساسات إلكترونية متطورة لتفادي الحوادث.

وجهزتها «JAC» بشاشة لمسية عملاقة تمتد على ثلثي عرض واجهة القيادة تقريبًا وتعمل هذه الشاشة مع أنظمة مولتيميديا متطورة، كما حصلت قمرة هذه السيارة على مقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، فضلًا عن حصولها على أنظمة أمان ممتازة مثل نظام النقطة العمياء ونظام الحفاظ التكيفي للمسار، وتزويدها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات تعمل بتقنية 360 درجة.

وستطرح من هذه السيارة نسخ بمحركات بنزين، كما ستطلق منها نسخ بمحركات كهربائية بعزم 218 حصانًا، مزودة ببطاريات تكفيها لتقطع أكثر من 600 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن لهذه المركبات التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 8 ثوان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف إلى أول رائدة فضاء أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية

تعرف إلى أول رائدة فضاء أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية
روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية الجمعة

روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية الجمعة
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني

بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم

تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم
اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات

اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات
محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا

محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا
هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟

هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟
بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا

409 أهداف في 156 مباراة بدوري أمم أوروبا
«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم

«تغطية خاصة» | الجزء الثاني: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم
تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا

تألق ليبي في شطرنج «صن سيتي» بمصر وسط مشاركة 153 لاعبا
«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت والتداعيات

«تغطية خاصة» | الجزء الأول: تقارير الأجهزة الرقابية مع صراع سياسي محتدم: التوقيت...
«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام

«هذا المساء»: تقرير المحاسبة.. يحرج الدبيبة والديوان لا ينجو من قفص الاتهام
وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش

وفاة الفنان الليبي عبدالله الشاوش
34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب

34 لاعبا في بطولة ليبيا لكرة المضرب
زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر

زيت جوز الهند والبيكنغ صودا للتخلص من اصفرار الأظافر
تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023

تحدي خسارة الـ20 كيلو قبل بداية 2023
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
«تسلا» تسحب مليون سيارة.. ما السبب؟
«تسلا» تسحب مليون سيارة.. ما السبب؟
«مرسيدس» تستدعي 300 ألف سيارة
«مرسيدس» تستدعي 300 ألف سيارة
بالفيديو: تعرف إلى «ASX» ميتسوبيشي
بالفيديو: تعرف إلى «ASX» ميتسوبيشي
بالفيديو: رباعية دفع صينية جديدة
بالفيديو: رباعية دفع صينية جديدة
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة...
«بيجو» تطرح واحدة من أبرز السيارات الكهربائية (فيديو)
«بيجو» تطرح واحدة من أبرز السيارات الكهربائية (فيديو)...
معرض ديترويت للسيارات يعود بعد الجائحة بشكل جديد
معرض ديترويت للسيارات يعود بعد الجائحة بشكل جديد...
صور تجسسية تكشف «مازدا CX-90» الجديدة
صور تجسسية تكشف «مازدا CX-90» الجديدة...
كروس أوفر جديدة من «Lincoln»
كروس أوفر جديدة من «Lincoln»...
المزيد
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)
تحفة صينية تدخل عالم السيارات المتطورة (فيديو)...
5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك
5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك...
بالفيديو: «بيك آب» جديدة من «شيفروليه»
بالفيديو: «بيك آب» جديدة من «شيفروليه»...
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي...
بالفيديو: رباعية دفع صينية جديدة
بالفيديو: رباعية دفع صينية جديدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط