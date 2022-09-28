5 علامات تشير لانخفاض ضغط زيت المحرك

القاهرة - بوابة الوسط

من المؤكد أن ضغط الزيت في السيارة له دور مهم في المحافظة على سلامة محرك السيارة، حيث إن ضغط الزيت الجيد يجنب المحرك من المشاكل كاحتكاك أجزائه ببعضها أثناء دورانه، مما قد يسبب ارتفاع درجة حرارته التي قد تصل لحد اندلاع النيران، وهذا ما يحصل عند انخفاض ضغط الزيت في السيارة.

لهذا وجب التحذير من انخفاض ضغط زيت المحرك بالسيارة، لتجنيبها الأضرار والمخاطر التي من الممكن أن يسببها الضغط المنخفض للزيت وذلك وفقا لموقع «موتوراتي».

أسباب انخفاض ضغط الزيت في السيارة

- حدوث خلل بمضخة الزيت مما يؤدي إلى ضعف وصول الزيت إلى الأجزاء المكونة للمحرك، وبالتالي ينخفض ضغط الزيت عن الحد المسموح.

- انخفاض مستوى الزيت في محرك السيارة نتيجة تسربه أو احتراقه، مما يسبب انخفاض ضغط الزيت في المحرك أو فقدانه.

- انتهاء صلاحية المحرك أو الوصول إلى أواخر عمره التشغيلي، هذا يسبب ضعف كفاءة عمل المحرك بسبب حصول انخفاض لضغط الزيت في المحرك.

- ارتفاع مستوى الزيت داخل المحرك عن حده الطبيعي يسبب تشكل فقاقيع هوائية تدخل إلى مضخة الزيت.

- الانسداد في مصفاة الزيت يسبب انخفاض ضغطه في السيارة ويحدث ذلك بسبب تراكم الشوائب والأوساخ على المصفاة.

- عطل في مستشعر ضغط الزيت.

- انخفاض لزوجة الزيت المستخدم نتيجة تلوثه أو غشه بالبنزين.

- تآكل المرفق وعمود الكامات.

- مشاكل بصمام تنفيس ضغط الزيت.