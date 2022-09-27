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أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 03:00 مساء
أسباب تراجع «بوغاتي» عن تصنيع سيارات الدفع الرباعي
سيارات الدفع الرباعي ليست مدرجة في خطط إنتاج الصانعة «بوغاتي» (الإنترنت)
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تبنت شركة تصنيع السيارات الخارقة الفرنسية «بوغاتي» (Bugatti)، سابقا، خطة لتوسيع تشكيلة منتجاتها باستخدام سيارات الدفع الرباعي العادية أو الهجينة أو الكهربائية بالكامل.

إلا أنها منذ أكثر من أسبوع بقليل، تراجعت ونفت ذلك من خلال، ماتي ريماك، مؤسس شركة ريماك للسيارات والمدير التنفيذي لشركة «بوغاتي»، الذي أوضح أن سيارات الدفع الرباعي ليست مدرجة في خطط الإنتاج.

وفيما يلقي تقرير جديد للأسباب الكامنة وراء هذا التحول.
الإنتاج بكميات كبيرة ليس مهما لدى «بوغاتي»، بقدر التفرد الذي يمثل وعدا رئيسيا من العلامة التجارية الفرنسية لعملائها، وإذا ما كانت تتبنى هذا النهج، فستحتاج إلى جعل السيارات الرئيسية أكثر حصرية وتميزا.

وهذا يعني أنه إذا ذهبت إلى إنتاج أحجام أكبر قليلا تعمل بنظام الدفع الرباعي، فلا بد أن تكون أكثر حصرية في التنافس مع الشركات الأخرى الرائدة عالميا، مثل، جيب وفورد ولامبورجيني وتويوتا وغيرها.

لذلك يظل هذا هو المعيار الأساسي للعلامة بحسب مدير التصميم لدى الشركة، والذي أكد أن العلامة ستتبنى خطة بديلة عن طرح طرازات الدفع الرباعي، تستهدف إنتاج سيارات خارقة كهربائية متميزة ستنافس بقوة وستكون هي النهج الصحيح خلال الفترة المقبلة.
ففي حين أن هذا قد يكون صحيحا في ذلك الوقت، لكن يبدو أيضا أن الشراكة مع شركة تصنيع السيارات الفائقة ريماك، قد بددت خطة بناء أي نماذج أخرى ما عدا السيارات الخارقة الأكثر تميزا الممكنة.

بغض النظر عن مدى تميز سيارات الدفع الرباعي من «بوغاتي»، إلا أنه سيكون من الصعب عدم مقارنتها بالآخرين. على العكس من ذلك، فإن سيارات مثل «بوغاتي» ميسترال رودستر ليس لها منافس مباشر حقا.

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