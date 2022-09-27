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بالفيديو: رباعية دفع صينية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 12:45 مساء
بالفيديو: رباعية دفع صينية جديدة
شركة «Skywell» الصينية تنافس أفضل السيارات الكهربائية حول العالم (الإنترنت)
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أعلن وكلاء «Skywell»الصينية أن شركتهم تنوي توسيع سوق مبيعات سيارة «ET5»، لتنافس بتلك المركبة أفضل السيارات الكهربائية المطروحة حول العالم.

إضافة للتقنيات المتطورة تتميز سيارة «Skywell ET5» بتصميم أنيق وهيكل كروس أوفر مدروس وفقا لأفضل معايير ديناميكية الهواء، فضلا عن الشكل الأنيق لواجهتها الأمامية وشكل منظومة الإضاءة الفريد على واجهتها الخلفية وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وحصلت المركبة على هيكل بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا، ومسافة بين قاعدتي العجلات فيها تبلغ 280 سم، أما قمرتها فصنعت من أفضل المواد وزينت عناصرها بالخشب الفاخر والكروم.

وجهزت واجهة القيادة في هذه السيارة بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية متطورة مثبتة في منتصف الواجهة، أما المقاعد فيها فحصلت على أنظمة تدفئة وتبيريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها.

وحصلت السيارة على نظام ركن ذاتي دون تدخل السائق، وأنظمة أمان متطورة منها نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وأنظمة أمان لتفادي الاصطدامات تعتمد على حساسات مسافات وكاميرات متطورة، فضلا عن تجهيزها بأنظمة تثبيت السرعة التفاعلية، وحساسات للضوء والمطر وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيطها بالكامل.

وتعمل المركبة بمحرك كهربائي بعزم 204 أحصنة، وبطارية باستطاعة 72 كيلو وات تكفيها لقطع 520 كلم بالشحنة الواحدة، كما يمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.9 ثانية تقريبا.

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