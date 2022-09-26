بالفيديو: تعرف إلى «ASX» ميتسوبيشي

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «ميتسوبيشي» سيارة «ASX» الجديدة كليا التي تأمل من خلالها تعزيز مبيعات مركباتها الـ«كروس أوفر» المتوسطة الحجم.

وتأتي السيارة الجديدة بهيكل كروس أوفر انسيابي يشبه إلى حد كبير هياكل سيارات Captur التي أطلقتها «رينو» العام 2019، لكنها حصلت على تصميم خاص لشبك غطاء المبرد الأمامي، كما زودت بمصابيح أمامية وخلفية مميزة تعمل بتقنيات (LED) الجديدة.

وأتى هيكل السيارة بطول 4 أمتار و37 سنتيمترا، وجهز بعجلات بمقاس 17 و18 بوصة، أما واجهة القيادة فيها فأصبحت جديدة كليا أيضا، وزودت بشاشة قبالة السائق، وشاشة طويلة في المنتصف بمقاس 7 أو 10 بوصات.

وحصلت نماذج هذه السيارة على نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام MI-Pilot للحفاظ التكيفي مع التحكم بالمسار، كما جهزت بنظام (مولتيميديا) متطور، ونظام تكييف يمكن من خلاله توزيه الهواء بطرق مختلفة في المقصورة، فضلا عن حصولها على حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية مدمجة في الشعار الخلفي للمركبة.

وستعمل نسخ «ASX» بمحرك بنزين توربيني بثلاث أسطوانات بسعة 1.0 لتر وعزم 91 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بسعة 1.3 لتر وعزم 140 و158 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.

