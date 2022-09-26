«مرسيدس» تستدعي 300 ألف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وكلاء شركة مرسيدس أن الشركة قررت استدعاء نحو 300 ألف من سياراتها بسبب مشكلات فينة اكتشفت في تلك السيارات.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة اطلقت حملة جديدة لسحب287292 سيارة مرسيدس بيعت في أسواق الولايات المتحدة ما بين العامي 2006 و2012، وكذلك 31577 سيارة أخرى بيعت في كندا وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

سبب سحب السيارات

وأشارت وسائل إعلام إلى «أن سبب سحب السيارات المذكورة واستدعاءها للصيانة هو اكتشاف مشكلات فيها تتعلق بمعزز الفرامل، وهذه المشكلات قد تتسبب بحوادث خطيرة بسبب تسرب سوائل أنظمة الفرملة».

ومن نماذج سيارات مرسيدس التي تقرر استدعاؤها سيارات ML رباعية الدفع بما فيها نسخ AMG من هذه السيارات، وكذلك سيارات GL، وسيارات R-class.

ووفقا لممثلي مرسيدس «سيتعين على المختصين أثناء معاينة السيارات المذكورة فحص أنظمة الفرامل فيها، والتحقق مما إذا كان عليها آثار للصدأ أو الاهتراء، وإذا جرى اكتشاف مثل هذه المشكلات فيتوجب إصلاحها على الفور».