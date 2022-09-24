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سيارة اختبارية ذاتية من «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 04:09 مساء
سيارة اختبارية ذاتية من «فولكس فاغن»
فولكس فاغن تكشف سيارة متطورة ذاتية القيادة لم تطرح مثلها من قبل
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كشفت فولكس فاغن عن تصميم مركبتها الاختبارية الجديدة التي ستكون من أبرز السيارات ذاتية القيادة في المستقبل.

وحرص المصممون أثناء العمل في Gen.Travel على إخراجها مركبة مريحة بامتياز، إذ جعلوا سقفها مرتفعا لتوفير مساحة داخلية كبيرة، كما زوّد محيطها بالكامل بنوافذ زجاجية واسعة، وحصلت السيارة على سقف بانورامي كبير أيضا، أما بابيها الجانبيين فصمما ليفتحا نحو الأعلى لتسهيل عملية دخول وخروج الركاب من السيارة. وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

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أما قمرة هذه المركبة فزودت بصفين من المقاعد التي خصصت لأربعة ركاب، ويمكن إبقاء الصف الأول من المقاعد متجها إلى الأمام لتحويل المقعدين الخلفيين إلى أسرّة مريحة، أو تدوير المقاعد الأمامية لتقابل المقاعد الخلفية التي وضعت أمامها طاولة كبيرة متعددة.

 نظام قيادة ذاتي من الجيل الخامس
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة ستحصل على نظام قيادة ذاتي من الجيل الخامس، أي أنها قادرة على نقل الركاب إلى وجهتهم دون الحاجة لسائق إطلاقا، فضلا عن تجهيزها بأنظمة التعليق النشط eABC، والتي توفر راحة كبيرة للركاب أثناء التنقل.

ولم تذكر فولكس فاغن بعد أية تفاصيل حول محركات السيارة وباقي تقنياتها، ومن غير المعروف بعد متى ستبدأ عملية إنتاجها.
 

 

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