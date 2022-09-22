«كيا» تكشف سيارة متطورة واقتصادية في استهلاك الوقود (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

تطرح شركة «كيا» قريبا سيارة «K3» الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق وتقنيات متطورة، ومحركات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وتجمع السيارة الجديدة في تصميمها ملامح من سيارات «K5» وسيارات «Cerato» الشهيرة من كيا، لكنها حصلت على تصميم مميز لشبك غطاء المبرد، وعلى ممتصات صدمات مميزة، ومصابيح متطورة تعمل بتقنيات LED، وفق «روسيا اليوم».

وتأتي السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و66 سنتيمترا، مجهز بصفين من المقاعد المريحة التي تتسع لـ5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فأتت متطورة وجهّزت بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.25 بوصة، وتم الاستغناء عن الأزرار التقليدية فيها ليستعاض عنها بشاشة لمسية صغيرة مثبتة أسفل الشاشة الأساسية.

وحصلت المركبة على أنظمة تدفئة للمقاعد والمقود والمرايا والزجاجين الأمامي والخلفي، وأنظمة للحفاظ على الثبات عند المنعطفات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستطرح نماذجها بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 115 حصانا/ ومحركات T-GDI توربينية بسعة 1.4 ليتر بعزم 140 حصانا، كما قد تطلق منها نسخ مجهزة بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود أيضا.