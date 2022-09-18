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«تويوتا» تسجل براءة اختراع لسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء كليا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 03:15 مساء
«تويوتا» تسجل براءة اختراع لسيارة صغيرة تعمل بالكهرباء كليا
تويوتا كروس أوفر الجديدة يمكن أن تكون بديلا لـ«C-HR»
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سجلت «تويوتا» براءات اختراع لسيارة SUV صغيرة تعمل بالكهرباء بالكامل، ويبدو أنها مألوفة للمفهوم الذي تم عرضه العام الماضي.
واستعرضت «تويوتا» في العام الماضي 11 مفهومًا جديدًا للسيارات الكهربائية، بدءًا من سيارة مدينة بحجم Aygo، إلى سيارة رياضية LFA خلفتها. كان هناك أيضًا تقاطع صغير، وظهرت نسخة إنتاج منه الآن على موقع براءات الاختراع الأسترالي.
ويشير حجم السيارة على الفور إلى الجيل الثاني من C-HR.

وهي تتضمن بعض إشارات التصميم من سيارات الدفع الرباعي الصغيرة الهجينة من تويوتا، إضافة إلى بعض من bZ4X الجديدة - وهي السيارة التي شوهدت أيضًا في شكل مفهوم خلال إعلان العام الماضي.
كما هو الحال مع bZ4X، فإن براءة اختراع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة تشبه إلى حد كبير المفهوم. تبقى المصابيح الأمامية على شكل حرف C، وكذلك تصميم المصد الأمامي.
ومع ذلك، فإن نمط قرص العسل ومصابيح الضباب المدمجة جديدة في براءة الاختراع.

في مكان آخر، العجلات هي نفسها تمامًا مثل تلك الموجودة في المفهوم، كما هو الحال مع الخط العلوي من العتبة إلى العمود C الذي يذكرنا بـ Aygo X. يبدو الجزء الخلفي مشابهًا لـ C-HR، كما هو الحال مع الكل نسب السيارة.
هنا يمكننا أن نرى المصابيح الخلفية التي تبرز بزاوية، مما يوحي بأن تويوتا ستختار تصميمًا أعرض وأنحف من C-HR. النافذة الخلفية أيضًا رخوة تمامًا، تمامًا مثل C-HR.
لا يوجد عادم يمكن رؤيته في الخلف، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن هذه السيارة ستكون EV فقط. في الواقع، هناك مساحة كبيرة لسحب الهواء في الشبكة الأمامية - أكثر من المعتاد بالنسبة لسيارة كهربائية بهذا الحجم - لذلك ربما توفر الكروس الصغيرة كلًا من مجموعات نقل الحركة الهجينة والكهربائية بالكامل.

ومن الممكن أن نرى سيارة الدفع الرباعي الصغيرة الجديدة تجلس على الهندسة المعمارية E3. من حيث حجم البطارية، من غير المحتمل أن يسمح حجم السيارة بالوحدة التي تبلغ 71.4 كيلو وات في الساعة من bZ4X الأكبر، لذا سيكون من الضروري توفير سعة أكثر تواضعًا.

وبالنظر إلى مدى التشابه بين مظهر كل من Toyota bZ4X وLexus RZ 450e لسياراتهما الاختبارية من الكشف، فلن يكون من المستغرب أن تُظهر براءات الاختراع هذه السيارة النهائية إلى حد كبير.
كما تم تعديل C-HR الحالي فقط في أواخر العام 2020، لذلك لن يُتوقع أي بديل حتى النصف الثاني من العام 2023.
هذا المحتوى من تيربو العرب

 

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