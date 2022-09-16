القوة والجمال في سيارة «سوبارو» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

اعتمادا على جمال التصميم وحداثته، صممت الصانعة اليابانية «سوبارو» سيارتها «Crostrek» لتكون مركبة للطرق الوعرة.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس انسيابي الشكل، وتميزت عن سيارات «Crostrek»السابقة بانسيابيتها ومظهر مصابيحها وفتحاتها الهوائية المميزة التي تمنحها مظهرا قويا وعصريا في الوقت عينه، حسب «روسيا اليوم».

وحسب موقع «موتو ون»، جاءت المركبة بطول 4 أمتار و48 سنتيمترا، وبعرض 180 سم، ومسافة خلوص أرضي تصل إلى 20 سم، كما جهّزت بمصابيح (LED) متطورة، وعجلات عريضة بمقاس 17 و18 إنشا.

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وحصلت قمرتها على مقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فزودت بشاشة قبالة السائق وشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 11.6 بوصة.

معايير أمان ممتازة

صممت السيارة للتمتع بمعايير أمان ممتازة إذ زودت بنظام (EyeSight) من الجيل الثاني الذي يعتمد على الكاميرات للتعرف على المشاة ويتحكم بالفرامل تلقائيا لتفادي الاصطدام بهم، كما زودت بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية متطورة، وجهزت بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والمنحدرات.

وجهزتها «سوبارو» بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 لتر وعزم 145 حصانا، ونظامي دفع أمامي ورباعي، كما ستطرح منها نسخ بمحركات هجينة أكثر قوة.

الصانعة اليابانية «سوبارو» تجمع القوة والجمال والتطور في سيارة واحدة (الإنترنت)