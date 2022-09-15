Atwasat

«بيجو» تطرح واحدة من أبرز السيارات الكهربائية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 02:00 مساء
«بيجو» تطرح واحدة من أبرز السيارات الكهربائية (فيديو)
حصلت السيارة على أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيًا (الإنترنت)
alwasat radio

أزاحت بيجو الستار عن سيارتها الجديدة التي وصفها الكثيرون بأنها واحدة من بين أبرز السيارات الكهربائية من حيث المظهر الجميل والتطور بنفس الوقت.

وتأتي «Peugeot E-308» كنسخة معدلة عن سيارات 308 التي كشفت عنها بيجو منذ 3 أعوام تقريبًا، لكنها حملت العديد من التعديلات التي تمنحها مظهرًا أجمل وأكثر تطورًا، إذ عدّلت فيها أشكال المصابيح الأساسية ومصابيح الضباب، وأشكال ممتصات الصدمات وتصميم الشبك الأمامي قليلًا، كما حصلت على عجلات معدّلة بمقاس 18 إنشا مجهزة بأقراص مميزة التصميم، وفق «روسيا اليوم».

وداخليًا صُمِّمت هذه السيارة لتكون سيارة متطورة بامتياز إذ حصلت على أحدث أنظمة الصوت والملتيميديا وزودت بشاشة لمسية كبيرة مثبتة بشكل أنيق جدًا على واجهة القيادة، وحتى مقود هذه المركبة حصل على تصميم جذاب أيضًا.

وحصلت السيارة على أنظمة لشحن الهواتف لاسلكيًا، وأنظمة للتحكم بالمحرك والأضواء وأنظمة التكييف عن بُعد، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، وحساسات متطورة للضوء والمطر.

وزودتها بيجو بعدة أنظمة قيادة مثل أنظمة Eco وNormal وSport، كما دعمتها بمحركات كهربائية بعزم 156 حصانًا، وبطاريات تكفيها لتقطع 400 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، وزودتها بأنظمة شحن تسمح بشن 80% تقريبًا من بطاريتها في غضون 25 دقيقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: «نيسان» تطور «X-Trail»
بالفيديو: «نيسان» تطور «X-Trail»
دعاوى قضائية تجبر «هيونداي» للنظر في أمان سياراتها
دعاوى قضائية تجبر «هيونداي» للنظر في أمان سياراتها
5 علامات تدل على تلف فلتر الوقود بسيارتك
5 علامات تدل على تلف فلتر الوقود بسيارتك
«هوندا» تواجه نقص موارد البطاريات بالشراكة مع اليابان
«هوندا» تواجه نقص موارد البطاريات بالشراكة مع اليابان
معرض ديترويت للسيارات يعود بعد الجائحة بشكل جديد
معرض ديترويت للسيارات يعود بعد الجائحة بشكل جديد
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟...
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة...
سبب ظهور ضوء الفرامل وكيفية إصلاح العطل
سبب ظهور ضوء الفرامل وكيفية إصلاح العطل...
«لكزس» تستدعي 84 ألف سيارة
«لكزس» تستدعي 84 ألف سيارة...
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟...
المزيد
«بيجو» تطرح واحدة من أبرز السيارات الكهربائية (فيديو)
«بيجو» تطرح واحدة من أبرز السيارات الكهربائية (فيديو)...
صور تجسسية تكشف «مازدا CX-90» الجديدة
صور تجسسية تكشف «مازدا CX-90» الجديدة...
كروس أوفر جديدة من «Lincoln»
كروس أوفر جديدة من «Lincoln»...
معرض ديترويت للسيارات يعود بعد الجائحة بشكل جديد
معرض ديترويت للسيارات يعود بعد الجائحة بشكل جديد...
«هوندا» تواجه نقص موارد البطاريات بالشراكة مع اليابان
«هوندا» تواجه نقص موارد البطاريات بالشراكة مع اليابان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط