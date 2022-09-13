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«هوندا» تواجه نقص موارد البطاريات بالشراكة مع اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 سبتمبر 2022, 11:53 صباحا
«هوندا» تواجه نقص موارد البطاريات بالشراكة مع اليابان
الصانعة «هوندا» تتعاون مع شركة تجارية يابانية لتأمين معادن البطارية (الإنترنت)
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أقامت «هوندا» شراكة مع شركة تجارية «Hanwa» تضمن توريدها للمعادن المهمة المستخدمة في سياراتها الكهربائية في المستقبل.

وستضمن الشراكة لشركة هوندا الشراء المستقر على المدى المتوسط إلى الطويل للمعادن المهمة المطلوبة للبطاريات، بما في ذلك النيكل والكوبالت والليثيوم.

سيكون تأمين توريد مثل هذه المواد أمرا مهما في ضمان ألا تواجه شركة هوندا أي نقص كبير في المعادن أثناء زيادة إنتاجها للمركبات المكهربة.

وتهدف الشركة المصنعة اليابانية إلى أن تمثل السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وخلايا الوقود 100% من مبيعات السيارات العالمية بحلول العام 2040.

وبينما تتجه نحو هذا الهدف، تخطط هوندا لإطلاق 30 نموذجا كهربائيا على مستوى العالم بحلول العام 2030، وإنتاج أكثر من مليوني وحدة سنويا. وأضاف صانع السيارات في بيان: «ستواصل هوندا العمل مع مجموعة واسعة من الموردين لضمان إمداد مستقر بالموارد الضرورية، والتي ستمكن هوندا من تنفيذ استراتيجيتها للكهرباء بشكل مطرد مما يؤدي إلى تحقيق هدف هوندا بشأن حيادية الكربون».

السيارة الكهربائية المهمة التي تطورها هوندا حاليا هي مقدمة 2024. يتم دعم الكروس أوفر من خلال الهندسة المعمارية لبطارية Ultium القابلة للتطوير من جنرال موتورز والتي تستخدمها بالفعل أمثال شيفروليه سيلفرادو EV وGMC Hummer EV وCadillac Lyriq.

في حين أن العديد من المواصفات الفنية حول Honda Prologue لا تزال طي الكتمان، فمن المحتمل أن تبلغ سعة بطارية Ultium 100 كيلو وات في الساعة والتي من المفترض أن تسمح بمدى يزيد على 300 ميل (483 كم) بشحنة واحدة. من المحتمل أن تبيع هوندا التقاطع في كل من تكوينات الدفع الرباعي بمحرك واحد ومحرك مزدوج.

تدرك CarScoops أن Prologue سيدعم الشحن السريع للتيار المستمر حتى 190 كيلو وات، مما يعني أنه يمكن إضافة 76 ميلا (122 كم) من النطاق في عشر دقائق.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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