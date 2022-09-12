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5 علامات تدل على تلف فلتر الوقود بسيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 12:35 مساء
5 علامات تدل على تلف فلتر الوقود بسيارتك
كل ما تحتاج إلى معرفته لحماية نظام إمداد الوقود لديك والحفاظ على سلاسة القيادة (الإنترنت)
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فلاتر الوقود غالبا ما يتم نسيانها على الرغم من أهميتها وأنها جزء من نظام إمداد وقود السيارة، فمن السهل أن تنسى فلاتر الوقود في سيارتك، ولكن قد تندم إذا فعلت ذلك، إليك ما تحتاج إلى معرفته لحماية نظام إمداد الوقود لديك والحفاظ على سلاسة القيادة.

تحتوي معظم المركبات على اثنين من مرشحات الوقود، يوجد واحد في خزان الوقود، وغالبا ما يُطلق عليه اسم المصفاة والآخر في خط الوقود الرئيسي وذلك وفقا لموقع «تيربو العرب».

مادة الفلتر مصنوعة من البلاستيك أو ورق مطوي مطلي بشكل خاص، تم تصميم فلاتر الوقود لحجز الأوساخ والصدأ والقشور والشوائب الأخرى من دخول مضخة الوقود وحاقن الوقود والمحرك، دون التأثير على ضغط الوقود.

يتم تصنيف فلاتر وقود البنزين بالميكرونات، تستخدم معظم المركبات الحديثة المزودة بأنظمة حقن الوقود فلاتر تتراوح بين 10 و 30 ميكرون، وهذا أمر بالغ الأهمية لأن المحركات الحديثة لديها نظام وقود محكم للغاية وتفاوتات في مكونات المحرك.

 5 علامات تدل على وجود فلتر وقود سيئ
نظرا لطبيعتها الكاشطة، جنبا إلى جنب مع ارتفاع ضغط الوقود للمحركات المحقونة بالوقود، يمكن أن تتسبب أي جزيئات غريبة تتجاوز مرشح الوقود المعيب أو المتسخ في حدوث انسداد يقطع إمداد الوقود ويتلف محرك سيارتك، لذا رؤية تلك العلامات تدل على أن الفلتر بحاجة إلى التغيير.

أداء المحرك الضعيف
- في ظل الأحمال الثقيلة، قد يتسبب انسداد فلتر الوقود في تردد المحرك أو اندفاعه أو تبعثره بشكل عشوائي، يميل هذا إلى أن يكون أكثر وضوحا عند التسارع، خاصة عند المنحدر الحاد.
- على الرغم من أنه قد لا تكون هناك أعراض في ظل ظروف القيادة العادية، إلا أن فلتر الوقود المسدود سوف يحرم المحرك من الوقود الإضافي اللازم عند التسارع بسرعة، اعتمادا على مدى تقييد الوقود الناتج عن الفلتر المتسخ، قد يهتز المحرك بسرعات مختلفة.
توقف المحرك
- قد يحذرك المحرك الذي يتوقف بشكل متكرر أثناء القيادة من وجود فلتر وقود متسخ، مرة أخرى، اعتمادا على شدة الانسداد، قد تبدأ سيارتك في العودة مرة أخرى دون أي فقد ملحوظ في الطاقة.
- مع تفاقم الانسداد وتصبح عملية توصيل الوقود متقطعة، يصبح التباطؤ مفرطا أو يزداد سوءا عند التسارع، من المحتمل أن يكون الفلتر مسدودا تماما وقد حان وقت الاستبدال.
اختلال المحرك
- يتسبب فلتر الوقود المسدود في انخفاض ضغط الوقود مما يؤدي إلى حالة وقود ضعيف واختلال المحرك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل عدد الأميال المقطوعة للوقود، والتباطؤ الخشن، وربما يتسبب في إضاءة ضوء فحص المحرك، بمجرد أن يضيء هذا المصباح، يحين وقت الذهاب إلى ورشة الإصلاح.
فشل جزء نظام الوقود
- يمكن أن تكون مضخة الوقود المزعجة أو التالفة أو الفاشلة ناتجة عن مرشح الوقود المقيد، يمنع مرشح الوقود المسدود وصول كمية الوقود الصحيحة إلى المحرك، ستحاول مضخة الوقود تعويض مرشح الوقود السيئ، مما يؤدي إلى الضغط غير المبرر على محرك مضخة الوقود مما يؤدي إلى تعطل المضخة قبل الأوان.

يمكن أن تتسبب الملوثات التي تتجاوز مرشح الوقود المتسخ في إتلاف أو انسداد أو تسبب تسرب حاقن الوقود، مما يؤدي إلى جميع أنواع مشاكل قابلية قيادة المحرك، ما لم تفشل تماما، فإن استبدال فلتر الوقود المتسخ وصيانته أو تنظيف الحاقنات (التي قام بها المحترفون) يجب أن يعيدك إلى الطريق بأقل تكلفة.

إصلاح فلتر الوقود
مرشح وقود الخط الرئيسي قابل للاستبدال، ولكن قبل أن تسلك طريق الإصلاح بنفسك، تأكد من أن المحرك بارد، وأن لديك الأدوات المناسبة، وتحرر ضغط نظام الوقود عن طريق سحب فتيل مضخة الوقود (راجع دليل المالك لمعرفة موقعه) وتشغيل المحرك حتى يتوقف عن العمل.

يعد تحرير ضغط الوقود أمرا بالغ الأهمية لأنك لا تريد رش الغاز في جميع أنحاء المحرك أو الأرض، كن آمنا ولديك مطفأة حريق في مكان قريب على أي حال.
استبدل جميع الحلقات والحشيات والأختام، استبدل جميع أقواس التثبيت وتحقق للتأكد من إعادة تثبيت جميع مقاطع التثبيت بشكل صحيح، بالطبع، تحقق من وجود تسربات بعد التثبيت.

هناك عدة أسباب أخرى لفقدان قوة المحرك ومشاكل قابلية القيادة، ولكن الأمر يستحق التحقق من حالة فلتر الوقود أولا، إنه حل غير مكلف وسهل.

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