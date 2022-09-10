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السيارة «لادا» تعود مع «أوتوفاز»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 سبتمبر 2022, 04:03 مساء
السيارة «لادا» تعود مع «أوتوفاز»
شركة «أوتوفاز» الروسية تنوي إعادة إنتاج كل موديلات السيارة الشهيرة «لادا»
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تخطط شركة «أوتوفاز» الروسية لإعادة إنتاج الموديلات كلها من أسرة سيارات «لادا» بحلول العام 2023.

أعلن ذلك رئيس الشركة، مكسيم سوكولوف، في ندوة عُقِدت على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية. وقال: «آمل بأن نستطيع استعادة الحجم السابق لإنتاج موديلات أسرة «لادا» الروسية، بما في ذلك موديل «لادا لارغوس»، الذي يتمتع بشعبية فائقة لدى الجمهور» وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وحسب سوكولوف، فإن إعادة إنتاج موديل «لادا فستا» يخطط لها في الربيع العام 2023، وذلك بفضل تنظيم إنتاج قطع غيارها محليًا.

وقال سوكولوف: «نعتزم بحلول الربيع العام 2023 حل كل المشاكل المتعلقة بالإنتاج المحلي لقطع الغيار التي فرضت عليها العقوبات والتي لا يمكن إنتاجها اليوم».

يذكر أن شركة «أوتوفاز» كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها بدأت منذ 23 أغسطس الماضي بتزويد سيارات «لادا غرانتا» بوسادات الأمان.

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