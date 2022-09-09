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لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 09 سبتمبر 2022, 01:33 مساء
لهذه الأسباب يخرج الماء مع عادم السيارة
نسبة تسرب الماء من العادم الخفيفة تكون نتيجة التكاثف الطبيعي (الإنترنت)
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من أبرز المشاكل التي يتعرض لها سائق السيارة، هي خروج ماء مع العادم، دون معرفة سبب ذلك وهو الأمر المقلق.

لكن في بعض الأحيان قد لا يدعو هذا الأمر للقلق، إذ تكون نسبة تسرب الماء من العادم خفيفة نتيجة التكاثف الطبيعي في الجو، حسب «موتوري».

في حين إذا لاحظ المالك تشكل بقعة ماء كبيرة أسفل السيارة نتيجة خروج ماء من العادم ، ينبغي عليه اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لحل المشكلة.

لماذا يخرج الماء من عادم السيارة؟
قبل أن نخبركم لماذا يخرج الماء من عادم السيارة ، دعونا نُطلعكم أولا على مبدأ عمل هذا النظام، إذ ببساطة يعمل العادم على تخليص السيارة من أي غازات ومخلفات ناتجة من عملية الاحتراق الحاصلة في الأسطوانة وإخراجها من أنبوب العادم الممتد من أسفل هيكل السيارة وحتى الجهة الخلفية، ولكن في بعض الأحيان قد يلاحظ البعض أن هذه الغازات والدخان قد يصاحبها خروج ماء من عادم السيارة.

يعود السبب وراء خروج ماء من عادم السيارة إلى حدوث ضغط عالٍ داخل غرفة الاحتراق دون وجود تصريف صحيح للمخلفات الناتجة، إضافة إلى عدم تحول ثاني أكسيد الكربون والماء إلى بخار وخروجها من الأنبوب، وهذه إشارة واضحة على وجود خلل في النظام أو أحد أجزاء المحرك.

تلف بستم المحرك
وظيفته: جزء مكون من أسطوانة المحرك يعمل بحركة ترددية مستقيمة للأعلى والأسفل فيشكل ضغط للوقود والهواء داخل الأسطوانة، وعند الارتفاع للأعلى يقوم بدفع الانبعاثات من الأسطوانة إلى نظام العادم.

عند تعطل هذا الجزء سوف تتراكم الغازات الضارة داخل العادم ولن يتمكن كلا هذين الجزأين القيام بالوظيفة المطلوبة منهما، وعندها سوف تُلاحظ خروج ماء من عادم السيارة.

تلف رأس المحرك
وظيفته: يعزل السوائل مثل الزيوت والمبردات من دخولها إلى الأسطوانة.

عند تلف رأس المحرك أو ما يُعرف بكسكيت الرأس، سوف تتسرب هذه السوائل إلى غرفة الاحتراق وتختلط مع الوقود، وسوف يؤدي هذا إلى خروج ماء من عادم السيارة بسبب اضطراب عملية الاحتراق وكثافة الغازات الخارجة من النظام.

خلل في أنابيب نظام العادم
قد يكون السبب رئيسي لـ خروج ماء من عادم السيارة متمثلا بتلف في النظام نفسه الممتد من أسفل هيكل السيارة من حيث طريقة توصيله أو وجود صدأ أو تآكل وثقوب.

حل مشكلة خروج ماء من عادم السيارة
من أسهل الحلول التي قد يتبعها مالك السيارة إذا لاحظ وجود ثقب في الأنبوب وخروج ماء من العادم هو تنظيفه جيدا ولفه لسد هذه الثقوب، ومن ثم التوجه نحو مركز الصيانة لحل المشكلة وربما استبداله بآخر جديد، والأمر كذلك عند تلف أي من الأجزاء المذكورة أعلاه، إذ يستدعي الأمر للاستعانة بأصحاب الخبرة في مراكز الصيانة.

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