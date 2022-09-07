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بالفيديو: سيارة كهربائية صينية جديدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 03:15 مساء
بالفيديو: سيارة كهربائية صينية جديدة
مركبة متطورة تفتح للصين آفاقا واسعة في عالم السيارات (الإنترنت)
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كشفت «Skyworth Group» الصينية سياراتها الجديدة التي يتوقع لها أن تحقق مبيعات كبيرة بسبب تقنياتها المتطورة واستهلاكها القليل للوقود.

وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات Skywell ET5 الكهربائية التي استعرضتها «Skyworth» سابقا، لكنها حصلت على تصميم أكثر تميزا يوحي بالقوة، وعلى شبك أمامي مزين باسم الشركة، وعلى تصميم مختلف لممتصات الصدمات، فضلا عن مصابيح جديدة تعمل بتقنيات (LED) الحديثة، وعلى فتحات هوائية وانحناءات خارجية مدروسة وفقا لأحدث معايير ديناميكية الهواء وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

ولم يقتصر التمييز على الشكل الخارجي لهذه المركبة فقط، بل صممت مقصورتها لتكون مميزة من حيث الراحة والميزات التي تقدمها للركاب، وجهزت بمقاعد جلدية مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وحصلت على نظام تكييف متطور، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، وثبتت في منتصف الواجهة شاشة لمسية متطورة بمقاس 12.8 بوصة.

وحصلت هذه السيارة على أحدث أنظمة الأمان مثل نظام النقطة العمياء وأنظمة التحكم التلقائي بالفرامل في الحالات الطارئة، كما جهّزت بكاميرات محيطية وحساسات مسافات متطورة، إضافة لتزويدها بحساسات للضوء والمطر، وأنظمة قيادة متطورة تجعل قيادتها سلسة على مختلف الطرق.

وتعتمد هذه السيارة على منظومة هجينة تضم محركات بنزين بعزم 110 أحصنة ومحرك كهربائي بعزم 176 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 10 ثوانٍ، والوصول إلى سرعة 170 كلم/سا.

 

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