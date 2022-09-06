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كيف تتخلص من رائحة العادم في سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 سبتمبر 2022, 11:34 صباحا
كيف تتخلص من رائحة العادم في سيارتك؟
طرق التخلص من انتشار رائحة العادم والوقود في السيارة (الإنترنت)
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أحيانا قد تشم رائحة عادم محترق داخل سيارتك، أو ما يشبه رائحة البيض الفاسد، وهو ما يعني وجود خلل في أحد أنظمة مركبتك.

وهنا عليك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من التخلص من تلك الرائحة المزعجة، حسب «بيزنس إنسايدر».

 نظام طرد العادم 
يجب التأكد من سلامة نظام طرد العادم الخاص بالسيارة، فقد يكون هناك ثقب في ماسورة العادم نتيجة احتكاك السيارة بأحد المطبات أثناء قيادتك لها، دخول العادم إلى السيارة يعني أنه قد يكون هناك أيضًا تسريب في بدن السيارة من أسفل رافقه تسريب في ماسورة العادم فسهَّل وصول الرائحة إلى داخل السيارة، ولذا عليك بتفقد أسفل السيارة جيدًا أثناء فحص ماسورة العادم.

علبة العادم
افحص علبة المحفز (علبة العادم)، التي يمكن تغييرها بطريقة بسيطة وسهلة، ولكنها ستغير حال السيارة تمامًا، وتمنع تلك الروائح من الظهور نهائيًّا.

 وصلات الوقود
تأكد من كل سلامة وصلات الوقود المتجهة من الخزان إلى المحرك، وعدم وجود أي تسريب بها.

تشغيل المحرك
توقف عن محاولات تشغيل المحرك وترك السيارة فترة قصيرة، ثم ابدأ بالتحقق من سلامة وصلات الوقود إلى المحرك، قبل إعادة المحاولة مرة أخرى.

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