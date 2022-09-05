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«كيا EV9» تستعد للانطلاق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 01:02 مساء
«كيا EV9» تستعد للانطلاق
«كيا EV9» تخضع لاختبارات فنية نهائية قبل كشف النقاب عنها (الإنترنت)
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كشفت «كيا» تفاصيل برنامج الاختبارات المكثف النهائي الذي خضعت له سيارة «كيا EV9»، قبيل كشف النقاب عنها للمرة الأولى عالميًا في العام 2023.
وستصبح سيارة «كيا EV9» الكهربائية بالكامل، النموذج الرائد للعلامة التجارية، الذي من المرتقب أن يحدث ثورة في قطاع سيارات الدفع الرباعية الكهربائية الكبيرة، ويسهم في تسريع خطوات «كيا»، وتحقيق التحول للعلامة التجارية وتأكيد ريادتها ودورها القيادي في مجال حلول التنقل الكهربائي المستدام وذلك وفقًا لموقع «عالم السيارات».

وعملت شركة «كيا»، على تطوير هذه السيارة على مدار 44 شهرًا، لإرساء معايير جديدة في مجال التصميم والأداء والمدى وديناميكيات القيادة والتكنولوجيا والراحة. ويجري العمل حاليًا، في مركز «كيا» العالمي للبحوث والتطوير في مدينة ناميانغ في كوريا، على كل جانب من جوانب «EV9»، لتعزيز حدود المتانة.

وخلال مرحلة الاختبارات النهائية هذه، تخضع سيارة «EV9»، لبرنامج تحقق قاسٍ وشاق يشمل تسلق التلال «4WD» ومسار للتضاريس والطرق الوعرة، إضافة إلى اختبار الخوض في المياه العميقة، لضمان أقصى قدر من الموثوقية حتى في أصعب الظروف.
وتضع هذه الاختبارات، كل عنصر من عناصر أداء «EV9» تحت رقابة صارمة، من خلال مسارات «كيا» عالية السرعة وكيفية التعامل معها والاحتكاك المنخفض وثباتها على الطريق. في الوقت نفسه، فإن الحصى والحجارة الصلبة التي تتميز بها الطرق البلجيكية، أسهمت في تمكين مهندسي «كيا»، من إخضاع خاصية راحة الركوب في «EV9» وجودة البناء لأقصى التجارب الممكنة.

وطورت سيارة «كيا EV9»، وفق معايير النظام الكهربائي العالمي المتقدم (E-GMP) الخاص بالشركة، الأمر الذي يشكل انطلاقة «كيا» في حقبة جديدة في مجال التنقل المتطور عالي التقنية والمستدام.
وستتبع سيارة «كيا EV9»، في إطلاقها المرتقب في الربع الأول من العام 2023، خطى سيارة العلامة التجارية الكهربائية بالكامل «EV6»، التي حصدت عديد الجوائز المهمة، بما في ذلك لقب سيارة العام الأوروبية 2022.
 

«كيا EV9» تخضع لاختبارات فنية نهائية قبل كشف النقاب عنها (الإنترنت)
«كيا EV9» تخضع لاختبارات فنية نهائية قبل كشف النقاب عنها (الإنترنت)
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