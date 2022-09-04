«لكزس» تستدعي 84 ألف سيارة

القاهرة - بوابة الوسط

تعتزم شركة تويوتا موتور كورب اليابانية لصناعة السيارات، وفرعها المتخصص في السيارات الفارهة لكزس استدعاء حوالي 84 ألف سيارة بسبب عيب محتمل في مكبح الانتظار الإلكتروني.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن عملية الاستدعاء تشمل طرز «تاندرا ولكزس إن.إكس 250 وإن.إكس 350» موديل العام الجاري.

تأتي عملية الاستدعاء لأن مكبح الانتظار الإلكتروني في هذه السيارات يمكن أن ألا يعمل أو يتوقف عن العمل بالطريقة الصحيحة هو ما يزيد احتمالات وقوع حوادث تصادم.

وتراجع سعر سهم تويوتا موتور كورب بنسبة 3.2% إلى 50.2052 ين في ختام تعاملات اليوم الخميس في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

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