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بالفيديو: «سكودا» تعلن تحفة مميزة في عالم التطور والتقنية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 سبتمبر 2022, 01:30 مساء
بالفيديو: «سكودا» تعلن تحفة مميزة في عالم التطور والتقنية
صممت هذه السيارة لتوفير أفضل معايير الرفاهية والراحة للركاب (الإنترنت)
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أزاحت «سكودا» رسميا الستار عن تصميم سيارتها الجديدة «Vision 7S»، التي لفتت أنظار الكثيرين بتصميمها وتطورها من الناحية التقنية.

حاول المصممون خلال العمل على هذه السيارة إبراز ملامح الحداثة خلال العديد من الأمور، وخصوصا تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وتصميم المصابيح، وشكل إطارات العجلات المميز جدا، وفق «روسيا اليوم».

وصممت هذه السيارة لتوفير أفضل معايير الرفاهية والراحة للركاب، إذ حصلت على سقف بانورامي كبير جدا، وحتى الإطارات بين شبابيكها الجانبية صممت لتكون ضيقة جدا لتوفير أكبر قدر من المساحة الزجاجية، كما جهّزت قمرة المركبة بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لسبعة ركاب، وزودت واجهة القيادة بمقود متطور مميز التصميم، وشاشة عرضية قبالة السائق بمقاس 8.8 بوصة، وثبتت في منتصف الواجهة أيضا شاشة دوارة لمسية بمقاس 14.6 بوصة.

وجاء هيكل هذه السيارة بطول 5 أمتار تقريبا، بعرض 194 سم، وارتفاع 188 سم، لتكون Vision 7S من أكبر مركبات الدفع الرباعي التي تطورها سكودا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن هذه السيارة ستحصل على أنظمة أمان متطورة جدا تعتمد على حساسات ورادارات موزعة على محيط هيكلها، كما ستزود بأنظمة لمساعدة السائق على القيادة، وستجهز بمحركات كهربائية صديقة للبيئة، وببطاريات تكفيها لتقطع 600 كلم بالشحنة الواحدة.

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