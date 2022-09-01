Atwasat

نسخة أكثر قوة من منافسة «Hilux» الصينية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 01:22 مساء
نسخة أكثر قوة من منافسة «Hilux» الصينية (فيديو)
جاءت السيارة بمظهر يوحي بالقوة والمتانة (الإنترنت)
alwasat radio

بعد الإقبال الواسع على هذه السيارة، قررت شركة Changan إدخال تعديلات على مركبة Lantop لتستمر في منافسة مركبات Hilux الشهيرة من تويوتا.

وحصلت المركبة الجديدة بنسخة Kaicene F7 المعدلة على تغييرات طالت شكل الواجهة الأمامية وشبك المبرد، كما أُدخلت عليها تعديلات على شكل ممتصات الصدمات ومصابيح الضباب، وزُوِّدت بمصابيح ممتازة تعمل بأحدث تقنيات LED، وفق «روسيا اليوم».

وجاءت السيارة بمظهر يوحي بالقوة والمتانة، وجهّز صندوق الأمتعة الخلفي فيها بركائز وحلقات متنوعة لتثبيت الأمتعة، أما هيكلها فأتى بطول 5 أمتار و60 سنتيمترًا، وباتت المسافة بين محوري العجلات فيها 343 سم.

وزودت قمرة هذه السيارة بنظام تكييف عالي الأداء، وأنظمة كهربائية للتحكم بالنوافذ ووضعيات المقاعد، كما جهزت واجهة القيادة فيها بنظام مولتيميديا متطور يمكن إدارته عبر شاشة لمسية حديثة.

ودعمت Changan مركبتها الجديدة بعجلات كبيرة وعريضة وأنظمة تعليق مخصصة للطرق الوعرة، كما جهزتها بنظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام تشغيل للمحرك عن بعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، فضلا عن كاميرات على المرايا الجانبية.

وستطرح نماذج هذه المركبة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 233 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 163 حصانا، ونظامي دفع خلفي ورباعي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 سرعات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟

ماكرون: من يريد أن تكون تركيا القوة الوحيدة التي تواصل الحديث مع روسيا؟
تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ

تقرير أممي: اتهامات بالتعذيب والعنف الجنسي في شينجيانغ
بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات

بحضور الصديق الكبير.. الدبيبة يجري مباحثات بمالطا للتعاون في 5 مجالات
تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل المشهد الأمني بعمق

تقرير فرنسي يقدم قصة «صعود وسقوط التاجوري» نموذجا.. اشتباكات طرابلس تعيد تشكيل ...
بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة

بعد غياب 33 عاما.. الصحفيون السودانيون يؤسسون نقابة مستقلة
ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة

ثورة فبراير وفيكتور هوجو عدو الدولة
الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل

الجيش الأميركي يوقف 400 مروحية «شينوك» عن العمل
بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك

بعد تعرضه وزوجته لسطو مسلح.. إصابة نجم برشلونة أوباميانغ بكسر في الفك
كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف

كل ما تريد معرفته عن حقن «ساكسيندا» للتنحيف
وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل

وفاة آخر فرد تابع لمجموعة من السكان الأصليين تُعد منقرضة بالبرازيل
عن فن الرواية والتاريخ

عن فن الرواية والتاريخ
كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟

كيف ودع قادة العالم ميخائيل غورباتشيف؟
رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»

رسالة من واشنطن لعقيلة والمشري والجماعات المسلحة و«المتدخلين من الخارج»
باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول للتوافقات المطلوبة

باشاغا يجدد لأعضاء من مجلسي النواب والدولة استعداده التعاون بغية الوصول ...
السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل

السجن 45 عاما لسعودية بسبب منشورات على مواقع التواصل
شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع

شاهد .. الفيضانات تغمر «ثلث» باكستان.. ووتيرة الإغاثة تتسارع
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري

ليبيا.. بين التحرش السياسي والعسكري
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو:تعديلات جديدة على أيقونة «Altima» من نيسان
بالفيديو:تعديلات جديدة على أيقونة «Altima» من نيسان
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
طريقة سهلة لإصلاح تشققات المقاعد الجلدية في سيارتك
طريقة سهلة لإصلاح تشققات المقاعد الجلدية في سيارتك
36 ألف دولار للحصول على سيارة «بي واي دي كورفيت»
36 ألف دولار للحصول على سيارة «بي واي دي كورفيت»
ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟
ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟...
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل...
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك...
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين......
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS...
المزيد
نسخة أكثر قوة من منافسة «Hilux» الصينية (فيديو)
نسخة أكثر قوة من منافسة «Hilux» الصينية (فيديو)...
بالفيديو: تعرف على جديد رباعية دفع «فولكس فاغن»
بالفيديو: تعرف على جديد رباعية دفع «فولكس فاغن»...
بالفيديو: تعرف على سيارة «Khodro» إيرانية الصنع
بالفيديو: تعرف على سيارة «Khodro» إيرانية الصنع...
ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟
ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟...
36 ألف دولار للحصول على سيارة «بي واي دي كورفيت»
36 ألف دولار للحصول على سيارة «بي واي دي كورفيت»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط