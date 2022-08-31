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بالفيديو: تعرف على جديد رباعية دفع «فولكس فاغن»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 أغسطس 2022, 03:30 مساء
بالفيديو: تعرف على جديد رباعية دفع «فولكس فاغن»
«فولكس فاغن» تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها (الإنترنت)
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تتحضر «فولكس فاغن» لطرح «Tavendor» الجديدة التي صنفها الكثيرون بأنها من أبرز رباعيات الدفع التي أنتجتها هذه الشركة.
من حيث الحجم تأتي هذه السيارة أكبر من مركبات «Tuareg» الشهيرة بقليل، إذ حصلت على هيكل بطول 4 أمتار و93 سنتيمترا، عرضه 201 سم، وارتفاعه 175 سم وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

كما ستُطرح نسخ معدلة من هذه السيارة بحزمة «R-Line» وتتزود بممتصات صدمات معدلة، وبمصابيح أمامية وخلفية مميزة تمتد بينها خطوط إضاءة أنيقة، وستجهز هذه المركبات بأنظمة تعليق وعجلات كبيرة خاصة.
وزودت نسخ «Tavendor» بواجهة قيادة حديثة فيها شاشتين لمسيتين للعدادات والتحكم بمعظم خصائص المركبة، وأسفل الواجهة في المنتصف ثبتت أيضا لوحة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف و«المولتيميديا».

وتوفر هذه المركبات أفضل معايير الراحة للركاب إذ جهزت بأنظمة تكييف توزع الهواء بصورة ممتازة على الصفوف الثلاثة للمقاعد، أما المقاعد فيها فجهزت بأنظمة تدفئة وتبريد، كما حصلت السيارات على تقنيات أمان متطورة ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات بتقنيات 360 درجة.

وستعمل نماذج «Tavendor» بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 186 حصانا، ومحركات بعزم 220 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 299 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بسبع سرعات.


 

«فولكس فاغن» تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها (الإنترنت)
«فولكس فاغن» تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها (الإنترنت)
«فولكس فاغن» تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها (الإنترنت)
«فولكس فاغن» تطلق أكبر وأجمل رباعية دفع أنتجتها (الإنترنت)
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