بالفيديو: تعرف على سيارة «Khodro» إيرانية الصنع

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت شركة «Iran Khodro» مجموعتها الجديدة من السيارات التي كانت من بينها مركبة كروس أوفر مميزة واقتصادية في استهلاك الوقود.

وتتميز سيارة «IKCO K112» بهيكل كروس أوفر متوسط الحجم مجهّز بمصابيح متطورة تعمل بأحدث تقنيات (LED)، فضلا عن تداخل اللون الأسود في السقف والعجلات وممتصات الصدمات مع الألوان الأساسية للهيكل بصورة أنيقة وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

وداخليا حصلت هذه السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لخمسة ركاب، أما واجهة القيادة فيها فزودت بشاشة لمسية متطورة للتحكم بأنظمة «المولتيميديا» والعديد من خصائص المركبة.

وزودت «Iran Khodr» مركبتها بنظام مولتيميديا متطور، ونظام تكييف ممتاز، وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعيات المقاعد والمرايا الجانبية، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود جهّزت هذه السيارة بمحركات بنزين بعزم 70-75 حصانا، تستهلك أقل من خمسة لترات من الوقود لكل 100 كلم تقطعها المركبة، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة يدوية بخمس سرعات.







إيران تكشف سيارة أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود (الإنترنت)

إيران تكشف سيارة أنيقة واقتصادية في استهلاك الوقود (الإنترنت)