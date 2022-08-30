Atwasat

ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 01:00 مساء
ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟
نظام «TPMS» ينبه السائق عن طريق علامة تظهر أمام السائق بلوحة العدادات (الإنترنت)
alwasat radio

تحفل السيارة بعدد من الأنظمة التي تساعد قائد السيارة على السير بأمان، إذ تمكنه من مراقبة أداء المركبة بمختلف أجزائها.

ومن بين هذه الأنظمة ما يعرف بـ«TPMS»، والذي يعمل على مراقبة ضغط الهواء داخل إطارات السيارة، وتنبيه قائد السيارة بزيادة أو نقصان الضغط داخل أي إطار من الإطارات الأربعة، وفق «مصراوي».

يقوم نظام «TPMS» بتنبيه السائق عن طريق علامة تظهر أمام السائق بلوحة العدادات، تشير إلى أن ضغط الهواء داخل إحدى الإطارات تحتاج للمراجعة.

ومن خلال الموضوع التالي يمكنك التعرف على أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات:

السلامة: نظام مراقبة ضغط الهواء داخل إطارات ليست ميزة ترفيهية، بل تهدف لضمان سلامة السيارة و الأشخاص المتواجدين بها لتجنب حدوث أي مشاكل ناتجة عن الإطارات مثل انقلاب السيارة أو انفجار أحد الإطارات.

الثبات: يعمل نظام «TPMS» على ضبط ضغط الإطارات، ما ينعكس ذلك على تماسك السيارة بشكل جيد على الطريق ويعطيها تماسك قوى بالأرض.

عمر الإطارات: الحفاظ على الضغط المثالي لإطارات السيارة، يطيل بالطبع العمر الافتراضي لها وعدم التآكل سواء من الأطراف أو المنتصف.

أداء السيارة: يحافظ نظام مراقبة ضغط الإطارات «TPMS» على أداء وعزم السيارة على الطريق نظرا للحفاظ على ضغط الإطار الأمثل.

استهلاك الوقود: يحافظ نظام مراقبة ضغط الإطارات على استهلاك الوقود بسيارتك، نظرا لأنه يجعلك منتبه بشكل دوري لضغط الإطار لأنه في حالة الزيادة ستزيد السيارة من الاستهلاك بشكل تلقائي ما تجعلك منتبه وحذر طوال الوقت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات

السعودية تعلن ضبط 700 مليون حبة مخدرة قادمة من لبنان خلال 8 سنوات
في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع

في رسالة اعتذار.. مقتدى الصدر يمهل أنصاره 60 دقيقة للانسحاب من الشوارع
أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون

أوكرانيا: معارك كثيفة في معظم أرجاء خيرسون
«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)

«اللعب النظيف» يخرج منتخب ليبيا من بطولة كأس العرب للناشئين (فيديو)
مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات

مؤسسة النفط تستعرض معدلات إنتاج «الواحة» المتوقعة خلال 10 سنوات
مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي

مجلس وزراء «حكومة باشاغا» يجتمع في بنغازي
خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»

خلاف أميركي-أميركي على إلحاق ليبيا بقانون «الهشاشة»
الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل السياسي

الجيش العراقي يفرض حظر تجول في بغداد عقب إعلان الصدر «اعتزاله النهائي» العمل ...
تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام

تغطية خاصة | طرابلس تشتعل: باشاغا لا تراجع .. والدبيبة لا استسلام
«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج

«هنا ليبيا»: ندوة علمية حول المخلفات الطبية بمدينة المرج
منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»

منتخب الناشئين يلتقي اليمن وعينه على ورقة التأهل في «كأس العرب»
«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا

«ستموت في العشرين» يرفع لافتة «كامل العدد» بألمانيا
كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات

كاركاتير حليم - طرابلس والميليشيات
مسقعة في الفرن

مسقعة في الفرن
السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني

السجاد العصري يفترش مكانه تدريجا في الإنتاج الإيراني
اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين

اسحيم: نجهز لمعرض يجمع التشكيليين الليبيين
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟

هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه

صوان يرد على قرار المدعي العسكري منعه من السفر وضبطه
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
نصائح للحفاظ على السيارة حال توقفها لفترة طويلة
نصائح للحفاظ على السيارة حال توقفها لفترة طويلة
منافس صيني لسيارات «Jeep»
منافس صيني لسيارات «Jeep»
بالفيديو: تعرف إلى مميزات عائلية لـ«تويوتا» الجديدة
بالفيديو: تعرف إلى مميزات عائلية لـ«تويوتا» الجديدة
بالفيديو:تعديلات جديدة على أيقونة «Altima» من نيسان
بالفيديو:تعديلات جديدة على أيقونة «Altima» من نيسان
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟...
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)...
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل...
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك...
بالفيديو: 15 ألف دولار للحصول على «ياريس تويوتا» الجديدة
بالفيديو: 15 ألف دولار للحصول على «ياريس تويوتا» الجديدة...
المزيد
ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟
ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟...
36 ألف دولار للحصول على سيارة «بي واي دي كورفيت»
36 ألف دولار للحصول على سيارة «بي واي دي كورفيت»...
طريقة سهلة لإصلاح تشققات المقاعد الجلدية في سيارتك
طريقة سهلة لإصلاح تشققات المقاعد الجلدية في سيارتك...
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟
هل تختفي السيارات العاملة بالوقود لصالح «الكهربائية»؟...
بالفيديو:تعديلات جديدة على أيقونة «Altima» من نيسان
بالفيديو:تعديلات جديدة على أيقونة «Altima» من نيسان...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط