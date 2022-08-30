ما هو دور نظام «TPMS» في سيارتك؟

القاهرة - بوابة الوسط

تحفل السيارة بعدد من الأنظمة التي تساعد قائد السيارة على السير بأمان، إذ تمكنه من مراقبة أداء المركبة بمختلف أجزائها.

ومن بين هذه الأنظمة ما يعرف بـ«TPMS»، والذي يعمل على مراقبة ضغط الهواء داخل إطارات السيارة، وتنبيه قائد السيارة بزيادة أو نقصان الضغط داخل أي إطار من الإطارات الأربعة، وفق «مصراوي».

يقوم نظام «TPMS» بتنبيه السائق عن طريق علامة تظهر أمام السائق بلوحة العدادات، تشير إلى أن ضغط الهواء داخل إحدى الإطارات تحتاج للمراجعة.

ومن خلال الموضوع التالي يمكنك التعرف على أهمية نظام مراقبة ضغط الإطارات:

السلامة: نظام مراقبة ضغط الهواء داخل إطارات ليست ميزة ترفيهية، بل تهدف لضمان سلامة السيارة و الأشخاص المتواجدين بها لتجنب حدوث أي مشاكل ناتجة عن الإطارات مثل انقلاب السيارة أو انفجار أحد الإطارات.

الثبات: يعمل نظام «TPMS» على ضبط ضغط الإطارات، ما ينعكس ذلك على تماسك السيارة بشكل جيد على الطريق ويعطيها تماسك قوى بالأرض.

عمر الإطارات: الحفاظ على الضغط المثالي لإطارات السيارة، يطيل بالطبع العمر الافتراضي لها وعدم التآكل سواء من الأطراف أو المنتصف.

أداء السيارة: يحافظ نظام مراقبة ضغط الإطارات «TPMS» على أداء وعزم السيارة على الطريق نظرا للحفاظ على ضغط الإطار الأمثل.