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36 ألف دولار للحصول على سيارة «بي واي دي كورفيت»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 03:16 مساء
36 ألف دولار للحصول على سيارة «بي واي دي كورفيت»
سيارة «بي واي دي كورفيت 07» بمحرك هجين مزودة بمظهر أوروبي (الإنترنت)
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نشرت شركة صناعة السيارات الصينية (BYD) للتو الصور الأولى لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الهجينة الجديدة.
بينما يُطلق على السيارة اسم (Frigate 07) أو(Corvette 07) اعتمادا على منفذ الوسائط الصيني الذي تنظر إليه وذلك وفقا لموقع «تيربو العرب».

ويبلغ طولها 4820 ملم (189.7 بوصة) وعرضها 1920 ملم (75.5 بوصة) وطولها 1750 ملم (68.9 بوصة) مع قاعدة عجلات تبلغ 2820 ملم (111 بوصة).
فيما تشترك في منصتها مع (BYD Tang)، وسيتم الكشف عنها في معرض تشنغدو للسيارات قبل أن تبدأ عمليات التسليم الأولى للعملاء في سبتمبر.

وتلاحظ (Car News China) أن السيارة تعمل بمحرك توربيني سعة 1.5 لتر، وهو وحده جيد لـ139 حصانا.
وتزود السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ببعض النخر الإضافي بمحرك كهربائي بقوة 197 حصانا على المحور الأمامي ومحرك كهربائي بقوة 204 أحصنة على المحور الخلفي.

ولم يتم إصدار أي مواصفات للأداء ، ولكن سيتم تقديم حزمة بطارية 9.9 كيلو واط في الساعة أو 18.3 كيلو وات في الساعة للعملاء.
وهي جيدة لمسافة 46 كيلومترا (28.5 ميلا) و71 كيلومترا (44 ميلا) من النطاق الكهربائي بالكامل على التوالي.

وتصميم نموذج BYD الجديد فريد من نوعه على أقل تقدير. ما يجعلها تبرز على الفور عن غيرها من سيارات الدفع الرباعي الأخرى الموجودة في السوق هي شبكة ذات شكل بيضاوي مع رسومات (LED) مضاءة وزوج من المصابيح الأمامية النحيفة من نوع (LED).
كما حظي فريق التصميم في (BYD) أيضا بيوم ميداني مع المظهر الجانبي الجانبي لـ(Frigate 07)، وصنعها بمقابض أبواب منبثقة، وكسوة سوداء للجسم عبر الألواح الهزازة وأقواس العجلات.
مع مجموعة من العجلات المعقدة مقاس 20 بوصة (أصغر 19 كما تتوفر جنوط بوصة).

وتستمر هذه المظاهر الجريئة عبر الجزء الخلفي من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مع جناحين مزدوجين يمتدان من السقف.
علاوةُ على وجود مصابيح خلفية (LED) مع توقيع معقد وشريط إضاءة، ومصد أسود بفتحة كبيرة للوحة الترخيص.

بينما ستعلن (BYD) عن مزيد التفاصيل حول النموذج خلال معرض تشنغدو للسيارات، فمن المتوقع أن تبدأ 36440 دولارا
 

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