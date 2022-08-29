طريقة سهلة لإصلاح تشققات المقاعد الجلدية في سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة سهلة وسريعة لإصلاح تشققات جلد سيارتك وإعادتها كالجديدة، تعلم معنا الطريقة واحرص على تطبيقها.

في البداية عليك تنظيف المقاعد الجلدية في سيارتك

- قم بإزالة الجلد المفتت من المقعد وتنظيفه بالمكنسة الكهربائية، التقط أي بقايا طعام أو قمامة أخرى متراكمة على المقعد الجلدي أو خلفه، اعتمادا على كمية ونوع الأوساخ الموجودة على مقعدك.

- قد تحتاج أيضا إلى استخدام منفضة الريش لإزالة الغبار، بعد ذلك، استخدم مكنسة كهربائية بفرشاة ناعمة ملحقة لإزالة الأوساخ من الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

- إذا حاولت تنظيف مقعد جلدي بمنظفات سائلة (مثل الماء والصابون ومنظف الجلد) قبل إزالة الفتات والمكنسة الكهربائية، فسوف ينتهي بك الأمر بفرك الغبار والأوساخ في الجلد.

- نظف المقعد الجلدي بالماء والصابون وقطعة قماش خالية من النسالة، قم بإسقاط 2 أو 3 قطرات من منظف الأطباق الخالي من المبيض في زجاجة بخاخ بلاستيكية، واملأ باقي الزجاجة بالماء لعمل خليط صابون.

- بعدها رش طبقة خفيفة من الماء والصابون على سطح المقعد الجلدي، بمجرد أن يصبح المقعد رطبا، استخدم قطعة قماش خالية من النسالة (مثل قطعة قماش من الألياف الدقيقة) لمسح المقعد حتى يجف، أثناء قيامك بتنظيف المقعد، ستلاحظ أن لونه يخف.

-افرك باستخدام منظف الجلد ووسادة الخدوش الخشنة حتى ينظف المقعد تماما، إذا كنت لا تزال ترى بقعا دهنية على المقعد، فيمكنك إزالتها باستخدام 1-2 ملاعق كبيرة من منظف الجلد السائل على قطعة قماش خشنة، ثم افرك الجزء المشبع على الجلد الملون للتنظيف.

إصلاح الشقوق الطفيفة

- ابحث عن طلاء بالمينا لامع يتناسب مع لون جلد السيارة، إذا كانت مقاعدك الجلدية المتشققة مصبوغة، فمن السهل إصلاح التشققات باستخدام علبة بخاخ من طلاء المينا اللامع.

- ألق نظرة على لون المقعد المصنوع من الجلد النظيف، العديد من المقاعد الجلدية - خاصة في السيارات - مصبوغة باللون الأحمر أو الأسود أو الأزرق الداكن أو أي لون صناعي آخر.

- إذا كنت ستقوم بتقييم لون الجلد قبل تنظيفه، فمن المحتمل أن ينتهي بك الأمر باختيار طلاء أو صبغة مختلفة أو بعيدة عن لون المقعد الفعلي.

- رش كمية وفيرة من الطلاء على منشفة قديمة، ابحث عن منشفة قطنية قديمة لا تمانع في اتساخها ورشها بالطلاء مع وضعه بكثافة بحيث يمكن فردهه بسهولة على الجلد.

- اطوِ المنشفة من المنتصف بحيث يكون الطلاء من الداخل، إذا كنت ستضع الطلاء مباشرة على المقعد الجلدي، فسيؤدي ذلك إلى تغيير لون الجلد، لمنع حدوث ذلك، قم بطي المنشفة من المنتصف مع الطلاء بالداخل.

- إذا كنت ستضع الطلاء على المقعد من دون أنحف ورنيش، فلن يمتزج لونا الطلاء وستظل الشقوق الموجودة في المادة مرئية للغاية.

- افرك الدهان على المقعد الجلدي بحركات طويلة وناعمة، أمسك المنشفة بثلاثة أو أربعة أصابع أسفل الجزء المشبع بالطلاء والورنيش، ضع خليط الطلاء والورنيش على الجزء المتشقق من مقعدك الجلدي عن طريق فرك المنشفة ذهابا وإيابا بضربات طول كل منها حوالي 8-9 بوصات (20-23 سم)، استمر في الضغط على المنشفة حتى يتلاشى مزيج الطلاء والورنيش.

- تجنب فرك المنشفة في دوائر إلا إذا كنت تريد دوامات مرئية بشكل دائم على مقعدك المصنوع من الجلد، ضع طبقة ثانية من الطلاء، ثم اترك المقعد يجف لمدة 8-10 ساعات.

- بمجرد الانتهاء ألق نظرة على الشقوق، إذا كانت لا تزال مرئية، ضع المزيد من الطلاء والورنيش على المنشفة، ثم ضع طبقة أخرى فوق الأجزاء المتشققة من المقعد، بعد وضع الطبقة الثانية، اترك المقاعد تجف لمدة 8-10 ساعات طوال الليل.

من المهم أن تقوم بتطبيق الطبقة الثانية بينما لا تزال الطبقة الأولى مبللة، بحيث يختلط الطلاء الجديد تماما مع اللون القديم في الجلد

- رش مرطب جلدي على المقعد مباشرة بمجرد أن يجف الطلاء، والخطوة التالية هي وضع مادة مانعة للتسرب لمنع المقعد من التشقق مرة أخرى في غضون أيام قليلة، رش منعم الجلد السائل على أسطح المقاعد التي قمت بإصلاحها وإعادة تلوينها، استخدم كمية وفيرة، حيث يجب أن تكون كافية لامتصاص كل الأسطح الجلدية.

هذا المحتوى من تيربو العرب



