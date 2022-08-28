بالفيديو:تعديلات جديدة على أيقونة «Altima» من نيسان

القاهرة - بوابة الوسط

بالرغم من المبيعات الممتازة التي حققتها سيارة Altima العام الماضي قررت نيسان إدخال تعديلات جديدة عليها لتكون أكثر جاذبية لمحبي الأناقة والرفاهية وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».



وبالنظر للصور والفيديوهات التي سربت للسيارة الجديدة نلاحظ أن المركبة أصبحت أكثر تميزًا من حيث جمالية الهيكل الخارجي وتصميم الواجهة الأمامية، إذ بات شبك غطاء المبرد أعرض وحصل على عناصر إضافية مزينة بالكروم، كما أدخلت فتحات هوائية جديدة وعناصر من الكروم على ممتص الصدمات، وتم تعديل المصابيح أيضا.

خارجية السيارة

وأتت Altima المعدّلة بهيكل بطول 4 أمتار و90 سنتيمترًا، وحصلت على عجلات عريضة بمقاسات تتراوح ما بين 16 و19 إنشا، كما أدخلت عليها تعديلات جعلت مظهرها من الخلف أكثر جاذبية أيضا.

وجهّزت قمرة هذه المركبة بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، وتزينت واجهة القيادة بعناصر الكروم والخشب، كما زوّدت الواجهة بشاشة لمسية كبيرة يمكن استعمالها لأكثر من مهمة أثناء القيادة.

وزودت نيسان مركبتها بأنظمة للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام تثبيت السرعة أثناء السفر، وحساسات متطورة للضوء والمطر، إضافة لحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

محرك السيارة

وستطرح السيارة الجديدة بمحركات بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم (185-191) حصانا، ومحركات VC-Turbo بسعة 2.0 ليتر بعزم 243 حصانا، كما ستجهز بنظامي دفع أمامي ورباعي.



Altima الشهيرة من نيسان أصبحت أكبر وأكثر عصرية