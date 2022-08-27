نصائح للحفاظ على السيارة حال توقفها لفترة طويلة

القاهرة - بوابة الوسط

حتى في حال عدم قيادة سيارتك، فمن المحتمل أن تواجه بعض الأعطال، مثل نفاد البطارية.

لذلك احرص على تشغيل سيارتك لبضع دقائق بين الحين والآخر لتجنّب حدوث مشاكل فيها، وفق «عالم السيارات».

البطارية: من الضروري تشغيل المحرك لمدة 15 دقيقة كل أسبوع والتأكد من ركن سيارتك في منطقة مفتوحة أو ذات تهوية جيدة.

- إجراء مهم عند ركن السيارة لفترة طويلة

الفرامل : لا بد من تشغيل السيارة وتحريكها ضمن منطقة ركن السيارة واستخدام الفرامل كل أسبوع. قم بتحرير فرامل اليد إذا كانت السيارة مركونة على أرض مستوية نسبيًا. سيساعد ذلك في منع تراكم الصدأ على دوّارات الفرامل.

ماسحات الزجاج :عند بقاء السيارة في الخارج لفترة طويلة، يتراكم الغبار والأوساخ والصابون الجاف على الشفرات. قم بتنظيف شفرات الماسحات بقطعة قماش خالية من الوبر أو بمنديل ورقي مبلل بسائل غسيل الزجاج الأمامي.