Atwasat

ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 26 أغسطس 2022, 01:01 مساء
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟
وجود حرف W يدل على أن هذا الزيت مناسب للمناطق الباردة (الإنترنت)
alwasat radio

لا تختلف الزيوت فقط باختلاف الشركات المصنعة، بل هناك عامل آخر يلعب دورا رئيسيا عند اختيار الزيت المناسب للسيارة وهو درجة اللزوجة.

تكمن أهمية درجة لزوجة الزيت عندما تختلف درجة الحرارة وبحسب المنطقة التي تسير بها السيارة؛ إذ في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة للغاية، يحتاج معظم السائقين إلى زيت بدرجة لزوجة عالية حتى لا يصبح سائلا مثل الماء وتقل نسبة حركته بين أجزاء المحرك، وفق «موتوري».

- كل ما تحتاج معرفته عن زيت المحرك (ملف)

أما في المناطق الباردة يحتاج السائقين إلى زيت بدرجة لزوجة أقل حتى يتجنبوا تجمد الزيت بين أجزاء المحرك وإعاقة عمله.

ويمكن تحديد هذا الأمر من خلال العبوة عند الشراء، فكل شركة توضح هذه المعلومات على العبوة نفسها باستخدام رموز وأرقام، وهي كالتالي:
حرف W: يدل على أن هذا الزيت مناسب للمناطق الباردة.
الرقم على يمين حرف W: يرمز إلى درجة الحرارة المناسبة في أيام الصيف.
الرقم على يسار حرف W: يرمز إلى درجة الحرارة المناسبة في أيام الشتاء.

كيف تعرف زيت المحرك الأفضل لسيارتك؟
يمكنك الرجوع إلى دليل المستخدم الذي يكون مرفقا مع السيارة عند شرائها، إذ تحدد كل شركة لمستخدميها نوع الزيت الأفضل للسيارة حسب المنطقة التي يقطن فيها المستخدم والظروف البيئية المحيطة به.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»

قيمتها مليار دولار.. مزاد على المجموعة الفنية لمؤسس «مايكروسوفت»
«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي

«جيمس ويب» يرصد ثاني أكسيد الكربون بالغلاف الجوي لكوكب خارجي
استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية

استهلاك الشباب الأميركيين للماريجوانا يسجل مستويات قياسية
رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%

رفع أسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 80%
فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز

فرنسا تملأ 90% من مخزونها من الغاز
ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار

ماكرون يعلن إنشاء لجنة مشتركة مع الجزائر لدراسة تاريخ الاستعمار
شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي

شاهد في «وسط الخبر»: بوهادي منطقة أشباح.. والدبيبة يظهر تصميما على التحدي
في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي

في العدد 353: تصعيد كلامي وتحريك عسكري.. وركود اقتصادي
تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟

تجدد القتال في إثيوبيا.. لماذا انهارت الهدنة؟
قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه بايرن وإنتر ميلان

قرعة دوري أبطال أوروبا: مواجهات سهلة لحامل اللقب ريال مدريد.. وبرشلونة يواجه ...
كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو

كاسيميرو: لا أطيق الانتظار لحصد الألقاب مع يونايتد.. ويشرفني اللعب بجوار رونالدو
كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات

كاركاتير حليم - المنفي يوجه بمساعدات إلى السودان المتضرر من الفيضانات
تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف

تعرف إلى ملاذ السعوديين في الصيف
شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم

شاب يدخل «غينيس» كأصغر طيار يجري رحلة انفرادية حول العالم
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي

الجفاف يتيح اكتشاف آثار ديناصورات في قاع نهر أميركي
ليبيا.. بين وبين

ليبيا.. بين وبين
حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية

حين رقصت رئيسة الحكومة الفنلندية
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: تعرف إلى أبرز سيارة فارهة هذا العام
بالفيديو: تعرف إلى أبرز سيارة فارهة هذا العام
بالفيديو: مميزات «قاتلة Hilux» الجديدة
بالفيديو: مميزات «قاتلة Hilux» الجديدة
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في حادث
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» 1.7 مليار دولار بعد وفاة زوجين في ...
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
5 آلاف دولار للحصول على سيارة سوزوكي الاقتصادية
5 آلاف دولار للحصول على سيارة سوزوكي الاقتصادية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما...
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)...
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل...
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك...
بالفيديو: 15 ألف دولار للحصول على «ياريس تويوتا» الجديدة
بالفيديو: 15 ألف دولار للحصول على «ياريس تويوتا» الجديدة...
المزيد
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟
ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟...
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)...
بالفيديو: سيدان جديدة من «Lucid»
بالفيديو: سيدان جديدة من «Lucid»...
5 آلاف دولار للحصول على سيارة سوزوكي الاقتصادية
5 آلاف دولار للحصول على سيارة سوزوكي الاقتصادية...
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط