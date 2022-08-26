ماذا يعني حرف «W» على عبوة زيت محرك السيارة؟

القاهرة - بوابة الوسط

لا تختلف الزيوت فقط باختلاف الشركات المصنعة، بل هناك عامل آخر يلعب دورا رئيسيا عند اختيار الزيت المناسب للسيارة وهو درجة اللزوجة.

تكمن أهمية درجة لزوجة الزيت عندما تختلف درجة الحرارة وبحسب المنطقة التي تسير بها السيارة؛ إذ في المناطق ذات درجات الحرارة المرتفعة للغاية، يحتاج معظم السائقين إلى زيت بدرجة لزوجة عالية حتى لا يصبح سائلا مثل الماء وتقل نسبة حركته بين أجزاء المحرك، وفق «موتوري».

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أما في المناطق الباردة يحتاج السائقين إلى زيت بدرجة لزوجة أقل حتى يتجنبوا تجمد الزيت بين أجزاء المحرك وإعاقة عمله.

ويمكن تحديد هذا الأمر من خلال العبوة عند الشراء، فكل شركة توضح هذه المعلومات على العبوة نفسها باستخدام رموز وأرقام، وهي كالتالي:

حرف W: يدل على أن هذا الزيت مناسب للمناطق الباردة.

الرقم على يمين حرف W: يرمز إلى درجة الحرارة المناسبة في أيام الصيف.

الرقم على يسار حرف W: يرمز إلى درجة الحرارة المناسبة في أيام الشتاء.