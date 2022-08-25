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سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 01:05 مساء
سيارة عائلية جديدة من «تويوتا» (فيديو)
زودت تويوتا سيارتها الجديدة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب (الإنترنت)
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أزاحت «تويوتا» الستار عن سيارة «Sienta» الجديدة التي صُمِّمت لتكون مركبة عائلية بامتياز، ولتوفر لركابها أفضل معايير الراحة والرفاهية.

بالإضافة إلى التصميم المميز والعصري حصلت السيارة على هيكل ميني فان بطول 4 أمتار و26 سنتيمترا، عرضه 169 سم، ومجهز بثلاثة صفوف من المقاعد المريحة التي تتسع لـ7 ركاب، وفق «روسيا اليوم».

وجهزت مقاعد هذه السيارة بأنظمة تدفئة وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها، كما حصلت هذه المقاعد على حوامل للأكواب وقوارير المياه، وعلى منافذ USB لشحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية، ومنافذ خاصة باستطاعة 110 واط لتشغيل الأجهزة الكهربائية.

وصممت الأبواب الجانبية لهذه السيارة لتنزلق بشكل سلس لتؤمن دخول وخروج الركاب منها بسهولة، أما الباب الخلفي فصمم ليساعد على دخول الكراسي المتحركة المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، أما واجهة القيادة فجهزت بأحدث أنظمة المولتيميديا وحصلت على شاشة لمسية متطورة.

وزودت تويوتا سيارتها الجديدة بوسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، إضافة إلى أنظمة أمان وفرملة متطورة، وجهزتها بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح «Sienta» الجديدة بمحركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر وعزم 120 حصانا، وستجهز بعجلات بمقاس 15 إنشا، كما ستزود نوافذها بستائر خاصة لحماية الركاب من ضوء الشمس والأشعة ما فوق البنفسجية.

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