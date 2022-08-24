بالفيديو: سيدان جديدة من «Lucid»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «Lucid» الأميركية مركبتها الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أقوى وأكثر سيارات السيدان تطورا وذلك نقلا عن موقع «روسيا اليوم».

وأكثر ما يميز سيارة «Lucid Air» الجديدة بنسخة «Sapphire» هو الانسيابية العالية للهيكل، واللمسات التي تجمع البساطة والأناقة في التصميم الخارجي وخصوصا تصميم الفتحات الهوائية والمصابيح وممتصات الصدمات.

داخلية السيارة

ومن الأمور المميزة في هذه المركبة أيضا هو سقفها البانورامي الذي يتداخل زجاجه مع الزجاج الأمامي بشكل أنيق، والعجلات الرياضة الكبيرة والعريضة التي جاءت بمقاس 21 إنشا، والمصابيح التي توفر إضاءة قوية جدا بفضل تقنيات (LED) الحديثة.

أما مقصورة هذه المركبة فصممت لتوفر للركاب أفضل معايير الرفاهية والحداثة، إذ زودت بمقاعد مجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد، وتزينت أجزاؤها بعناصر من الجلد والكروم والخشب الفاخر، أما واجهة القيادة فحصلت على شاشة لمسية طولية بمقاس 20 بوصة، وثبتت في منتصف الواجهة بين الراكبين الأماميين شاشة طولية كبيرة أيضا للتحكم بمعظم تقنيات السيارة.

محرك السيارة

وتتميز هذه السيارة بقدرات عالية على المناورة بفضل محركاتها الكهربائية الموزعة على عجلاتها الأربع، كما يمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في ظرف 1.99 ثانية بفضل عزم محركاتها الجبار الذي يعادل 1200 حصان تقريبا.



الكشف عن واحدة من أقوى السيارات السيدان وأكثرها تطورا (الإنترنت)