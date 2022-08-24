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5 آلاف دولار للحصول على سيارة سوزوكي الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 12:30 مساء
5 آلاف دولار للحصول على سيارة سوزوكي الاقتصادية
سيارة يابانية رخيصة واقتصادية جدا في استهلاك الوقود
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كشفت شركة سوزوكي اليابانية سيارة «Alto» الجديدة التي صممت لتكون من بين أكثر المركبات عملية واقتصادية في استهلاك الوقود وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

وجاءت السيارة الجديدة بهيكل هاتشباك مميز التصميم، طوله 3 أمتار و53 سنتيمترا، عرضه 149 سم، وارتفاعه 152 سم، كما جهزت بعجلات بمقاس 13 إنشا.

وحصلت قمرة هذه السيارة على مكيف هواء عالي الأداء، ونظام (مولتيميديا) متطور يمكن إدارته عبر شاشة لمسية بمقاس 7 بوصات، ويمكن لهذه الشاشة الاقتران مع الهواتف الذكية عبر نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto.

وزودت سوزوكي هذه السيارة بنظام الدخول إلى القمرة دون مفتاح، ونظام الحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام تدفئة للمقود والمقاعد الأمامية، فضلا عن تجهيزها بحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ولتكون اقتصادية في استهلاك الوقود حصلت هذه السيارة على محركات بنزين بثلاث أسطوانات، بعزم 48 و69 حصانا، وعلب سرعة يدوية بـ5 سرعات وعلب أوتوماتيكية بخمس سرعات أيضا، أما أسعارها في الأسواق العالمية فستتراوح ما بين 5000 و7300 دولار.

سيارة يابانية رخيصة واقتصادية جدا في استهلاك الوقود
سيارة يابانية رخيصة واقتصادية جدا في استهلاك الوقود
سيارة يابانية رخيصة واقتصادية جدا في استهلاك الوقود
سيارة يابانية رخيصة واقتصادية جدا في استهلاك الوقود
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