بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

القاهرة - بوابة الوسط

لضمان قيادة سليمة دون مواجهة مشاكل تحتاج سيارتك لعدة سوائل مختلفة، لذا يجب معرفة ما هي السوائل الموجودة بسيارتك ووظيفتها وأهمية فحصها، وذلك وفقا لموقع «تيربو العرب».

سائل التبريد:

- يساعد كما يدل اسمه على تبريد المحرك عن طريق امتصاص الحرارة الزائدة، وعند نقصان سائل التبريد سوف يسخن محرك سيارتك، وينصح بفحص سائل التبريد بانتظام للمساعدة في منع الإصلاحات الكبيرة لاحقا، وهو سائل ناقل الحركة يعمل على تليين ناقل الحركة أثناء السير.

- وعادة يكون لون السائل باللون الأحمر فإذا لاحظت بقعا حمراء تحت السيارة يجب عليك فحص زيت علبة السرعات على الفور.

زيت الفرامل:

- من دونه لن تتمكن سيارتك من إبطاء السرعة أو التوقف تماما إذا بدأت في ملاحظة تأخير في الفرامل أو شعور غير عادي عند الفرملة فيجب عليك أولا فحص مستويات سائل الفرامل، وهنا من المهم التوجه إلى ورشة إصلاح السيارات للكشف على سيارتك.

زيت المحرك:

- هو السائل الأكثر أهمية على الإطلاق وجميعنا نعلم جيدا أن وظيفته الأساسية هي تشحيم وحماية مكونات محرك سيارتك من الاحتكاك والحرارة الزائدة.

- ويمكنك العثور على مواصفات زيت سيارتك في دليل المالك، لكن في الإجمال هناك ثلاثة أنواع رئيسية من زيوت المحركات، هي التقليدية، وشبه الصناعية، والزيوت الصناعية.

- لذا عليك التأكد من فحص مستوى الزيت بانتظام وتغييره بحسب الجدول.