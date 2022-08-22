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خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» بعد وفاة زوجين في حادث

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 04:11 مساء
خلل في التصنيع.. تغريم «فورد» بعد وفاة زوجين في حادث
غرامة 1.7 مليار دولار على «فورد» إثر وفاة زوجين بسبب خلل في التصنيع
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كشفت وسائل إعلام أميركية أن شركة فورد الأميركية لصناعة السيارات حُكم عليها بدفع 1.7 مليار دولار، كتعويض بسبب خلل في تصنيع أحد طرازاتها أدى إلى وفاة زوجين في ولاية جورجيا العام 2014.

وليس فرض تعويضات تزيد عن مليون دولار في حالات الحوادث المرورية أمرا نادرا في الولايات المتحدة، لكن المبلغ المحكوم به في هذه الحالة هو من الأعلى في هذا المجال على الإطلاق، وفق «فرانس برس».

وإثر الحكم الذي أصدرته الجمعة هيئة محلفين شعبية في مقاطعة غوينيت وأوردته صحف أميركية عدة، أعلنت شركة فورد الأحد لجريدة «وول ستريت جورنال» نيتها استئناف القرار «غير المدعوم بالأدلة»، وفق الشركة المصنعة للسيارات.

وكانت شاحنة «بيك آب» من طراز F-250 Super Duty عائدة للزوجين ملفن وفونسيل هيل انقلبت بسبب ثقب في إطاراتها أثناء القيادة على طريق سريع بالقرب من أميريكوس بولاية جورجيا. وتسبب الحادث بانهيار سقف السيارة المقلوبة ما أدى إلى سحق الزوجين في المقصورة.

دعوى قضائية 
وعقب الحادث، رفع ولدا الزوجين دعوى قضائية ضد «فورد»، محملَين إياها مسؤولية الخلل في تصميم السيارة، والذي كان، بحسب وثائق نقلتها وسائل الإعلام الأميركية، السبب في عشرات الحوادث المماثلة الأخرى.

وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، استند محامو «فورد» إلى دراسات تصميم وسلامة عدة قالوا إنها أظهرت أن السقف قوي بما يكفي لتحمل مثل هذا الحادث.

لكن هيئة المحلفين حملت مع ذلك المسؤولية للشركة التي تتخذ مقرا لها بمدينة ديربورن (ميشيغن) والتي صنعت، وفق وثائق موجودة في الملف، ما يقرب من 5.2 ملايين نسخة من هذا الطراز، بين 1999 و2016، قبل تدعيم السقف اعتبارا من العام 2017.
التعويضات العقابية
ويتوافق مبلغ التعويض البالغ 1.7 مليار دولار، مع ما يُسمى بالتعويضات العقابية التي تتجاوز الإجحاف اللاحق بالضحية أو الضحايا وتهدف إلى معاقبة سلوك المدعى عليه.

وغالبا ما تكون قيمة هذه التعويضات متناسبة مع القدرات المالية للشخص أو الكيان المعني.

وكانت هيئة المحلفين نفسها حكمت الخميس في قرار منفصل، على «فورد» وسلسلة «بيب بويز» للصيانة (بسبب تركيب مجموعة إطارات بصورة خاطئة)، بدفع 24 مليون دولار كتعويض لابنَي الزوجين هيل، كتعويض عن الأضرار اللاحقة بالعائلة.

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