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بالفيديو: مميزات «قاتلة Hilux» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 أغسطس 2022, 12:45 مساء
بالفيديو: مميزات «قاتلة Hilux» الجديدة
السيارة «قاتلة Hilux» الجديدة تغزو الأسواق العالمية قريبا (الإنترنت)
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كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية Geely عن مركبتها الجديدة، التي يتوقع أن تكون من بين أقوى المنافسين لسيارات Toyota Hilux الحديثة.

من حيث الحجم يمكن مقارنة مركبة Radar RD6 الجديدة بسيارات Toyota Hilux أو Isuzu D-Max، فقد حصلت على هيكل بطول 5 أمتار و26 سنتيمترا، عرضه 190 سم، ارتفاعه 183 سم، ووزنه 2090 كلغ تقريبا وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».
وحصلت هذه السيارة على قمرة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ5 ركاب، أما واجهة القيادة فيها فزُودت بشاشة لمسية عملاقة يمكن التحكم بها عبر الأوامر الصوتية، وحصلت السيارة على منافذ USB-C، وأنظمة لشحن الهواتف لاسلكيا، وحاملات أكواب بميزة التسخين.

وزودت Geely صندوق الأمتعة الخلفي لهذه السيارة بـ4 مآخذ كهربائية لتشغيل المصابيح أو المعدات التي تلزم الركاب أثناء النزهات أو الرحلات في الطبيعة، كما زودتها بأنظمة قيادة متنوعة تناسب مختلف الطرق، ونظام للحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتقادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وستعمل هذه السيارة بمحركات كهربائية بعزم 272 حصانا، تمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6 ثوان، وستحصل على بطاريات تكفيها لتقطع 600 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة.


 

السيارة «قاتلة Hilux» الجديدة تغزو الأسواق العالمية قريبا (الإنترنت)
السيارة «قاتلة Hilux» الجديدة تغزو الأسواق العالمية قريبا (الإنترنت)
السيارة «قاتلة Hilux» الجديدة تغزو الأسواق العالمية قريبا (الإنترنت)
السيارة «قاتلة Hilux» الجديدة تغزو الأسواق العالمية قريبا (الإنترنت)
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