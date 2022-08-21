بالفيديو: تعرف إلى أبرز سيارة فارهة هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط

من بين أبرز السيارت العائلية الفارهة التي ظهرت هذا العام جاءت مركبة Buick GL8 المميزة من حيث الشكل والمواصفات.

تعرف إلى مميزاتها معنا بالفيديو وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

خارجية السيارة

وتأتي هذه السيارة بعدة نماذج حصلت جميعها على هياكل ميني فان أنيقة التصميم، وزودت بأبواب جانبية تفتح بصورة مريحة لتأمين دخول وخروج الركاب بسلاسة إلى المقصورة الخلفية، كما زودت هذه السيارات بأحدث منظومات الإضاءة التي تعمل بتقنيات LED.



وحصلت نماذج هذه السيارات على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ7 ركاب، وجُهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها وزودت بمنافذ USB-C لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.



وحصلت المركبات على واجهات قيادة عصرية ومميزة التصميم مزودة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على عرضها، وأسفل تلك الشاشة وضعت لوحة لمسية أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف والصوت والعديد من ميزات المركبة.



الامان بالسيارة

وزودت Buick هذه السيارات بأنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، وجهزتها بنظام الضبط التلقائي للمسار على الطرقات السريعة، فضلا عن نظام تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بُعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.



وتعمل نماذج السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 237 حصانا/ وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ9 سرعات، تمكنها من الوصول إلى سرعة 195 كلم/سا.



مميزات عصرية للسيارة Buick GL8 الأبرز لهذا العام (الإنترنت)