Atwasat

بالفيديو: تعرف إلى أبرز سيارة فارهة هذا العام

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 أغسطس 2022, 12:31 مساء
بالفيديو: تعرف إلى أبرز سيارة فارهة هذا العام
مميزات عصرية للسيارة Buick GL8 الأبرز لهذا العام (الإنترنت)
alwasat radio

من بين أبرز السيارت العائلية الفارهة التي ظهرت هذا العام جاءت مركبة Buick GL8 المميزة من حيث الشكل والمواصفات.
تعرف إلى مميزاتها معنا بالفيديو وذلك وفقا لموقع «روسيا اليوم».

خارجية السيارة
وتأتي هذه السيارة بعدة نماذج حصلت جميعها على هياكل ميني فان أنيقة التصميم، وزودت بأبواب جانبية تفتح بصورة مريحة لتأمين دخول وخروج الركاب بسلاسة إلى المقصورة الخلفية، كما زودت هذه السيارات بأحدث منظومات الإضاءة التي تعمل بتقنيات LED.

وحصلت نماذج هذه السيارات على 3 صفوف من المقاعد التي تتسع لـ7 ركاب، وجُهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد وأنظمة كهربائية للتحكم بوضعياتها وزودت بمنافذ USB-C لشحن الهواتف والأجهزة الذكية.

وحصلت المركبات على واجهات قيادة عصرية ومميزة التصميم مزودة بشاشة لمسية كبيرة تمتد على عرضها، وأسفل تلك الشاشة وضعت لوحة لمسية أنيقة للتحكم بأنظمة التكييف والصوت والعديد من ميزات المركبة.

الامان بالسيارة
وزودت Buick هذه السيارات بأنظمة أمان متطورة تعتمد على الكاميرات وحساسات المسافات، وجهزتها بنظام الضبط التلقائي للمسار على الطرقات السريعة، فضلا عن نظام تشغيل المحرك وأنظمة التكييف عن بُعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعمل نماذج السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 237 حصانا/ وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ9 سرعات، تمكنها من الوصول إلى سرعة 195 كلم/سا.
 

 

مميزات عصرية للسيارة Buick GL8 الأبرز لهذا العام (الإنترنت)
مميزات عصرية للسيارة Buick GL8 الأبرز لهذا العام (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»

«منظمة الصحة» تحدِّث نصائح التطعيم المعزز لـ«كوفيد-19»
بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو

بي بي سي: مقتل ابنة حليف مقرب من بوتين إثر انفجار سيارتها بموسكو
شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا

شاهد: مقتل 16 شخصا وإصابة 29 إثر دهس شاحنة حشدا في تركيا
كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب العالمية الأولى

كيسنجر: المواجهة بين أميركا والصين تجعل العالم أسوأ مما كان عليه بعد الحرب ...
تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب

تعديل موعد ومكان إقامة معرض بنغازي الدولي للكتاب
كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس

كاركاتير خيري - فاجعة.. وفاة 5 أطفال أشقاء اختناقا في طرابلس
بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية

بعد جراحة نادرة بالعمود الفقري.. طبيب مصري يعيد «الحياة» لفتاة إماراتية
الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك

الطاهر الثابت: العشرة آلاف صورة الأولى هي أسوأ ما لديك
فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل الجد

فرانس برس: الناشطة السعودية المحكومة بالسجن 34 عاما لم تأخذ التهديدات على محمل ...
إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس

إجراء عمليات جراحية معقدة في مستشفى العيون بطرابلس
كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد

كلوب يتحدث عن المواجهة الصعبة بين ليفربول مع الجريح يونايتد
«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني (فيديو)

«الأمن الداخلي» يعلن ضبط رئيس النادي الليبي للسيارات ومدير مفوضية المجتمع المدني...
«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»

«ستارز كوفي» تفتح أبوابها في روسيا لتحل محل «ستاربكس»
نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول

نصف الإصابات بالسرطان سببها التدخين والكحول
نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد

نيوزيلندا: اكتشاف رفات طفلين داخل حقيبتين بيعتا في مزاد
كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية

كأس ليبيا تنطلق في أكتوبر المقبل بمواجهات نارية
جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام

جريدة «الوسط»: وقائع فساد من العيار الثقيل يكشفها النائب العام
مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي

مشروع قانون أميركي يُحيي قضية تعويضات لوكربي
 المزيد من سيارات

تعليقات

عناوين ذات صلة
بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية
بالفيديو: تعرف إلى سيارة عالم المستقبل الصينية
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
علامات تدل على تلف بواجي سيارتك
بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة
بالصور: «ميتسوبيشي» تطلق كروس أوفر جديدة
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS
كروس أوفر جديدة من «Dodge» الأميركية (فيديو)
كروس أوفر جديدة من «Dodge» الأميركية (فيديو)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما
«نيسان» توقف «ماكسيما» بعد 40 عاما...
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن
«سوزوكي» تطرح سيارات عائلية متطورة ورخيصة الثمن...
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة
بالفيديو:«BAW» الصينية تطرح سيارة جديدة...
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)
«أودي» تكشف سيارتها الجديدة لمحبي القوة والفخامة (فيديو)...
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل
4 مشاكل خطيرة تواجهها سيارتك حال تركها دون غسيل لعام كامل...
المزيد
بالفيديو: تعرف إلى أبرز سيارة فارهة هذا العام
بالفيديو: تعرف إلى أبرز سيارة فارهة هذا العام...
«دودج» تتألق في عالم سيارات الكروس أوفر
«دودج» تتألق في عالم سيارات الكروس أوفر...
لقائد السيارة.. كيف تحافظ على البرودة في رحلاتك الصيفية؟
لقائد السيارة.. كيف تحافظ على البرودة في رحلاتك الصيفية؟...
كروس أوفر جديدة من «Dodge» الأميركية (فيديو)
كروس أوفر جديدة من «Dodge» الأميركية (فيديو)...
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS
تعرف إلى كيفية عمل نظام ABS...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط