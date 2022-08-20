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«دودج» تتألق في عالم سيارات الكروس أوفر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 أغسطس 2022, 12:48 مساء
«دودج» تتألق في عالم سيارات الكروس أوفر
«دودج» الأميركية تتألق في عالم سيارات الكروس أوفر بمركبتها الجديدة
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كشفت «دودج» (Dodge) الأميركية مركبتها الجديدة التي جمعت معايير الجمال والقوة والحداثة بالوقت نفسه.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر انسيابي معدل عن هياكل سيارات Dodge Hornet السابقة، لكنها تميزت بتصميم مختلف للواجهة الأمامية، وبمصابيحها الجديدة وخطوط الإضاءة الجذابة التي تعمل بتقنيات LED، وزودت بعجلات وممتصات صدمات معدّلة، وزود غطاء المحرك فيها بفتحات هوائية أنيقة التصميم وذلك وفقا لموقع «عالم السيارات».

وجاءت المركبة بطول 4 أمتار ونصف المتر، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد المكسوة بالجلد الفاخر والمزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على نظام مولتيميديا متطور، وعلى شاشة Uconnect 5 اللمسية بمقاس 10.25 بوصة، وأسفل الشاشة خصص مكان للشحن اللاسلكي للهواتف.

الأمان في السيارة
وتتمتع هذه السيارة بأفضل معايير الأمان؛ إذ حصلت على وسادات هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وزودت بنظام النقطة العمياء، ونظام التحكم التلقائي بالمسار في الحالات الطارئة، كما جهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 256 و269 حصانًا، وعلب سرعة أوتوماتيكية لتمكينها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون ثانية.

 

«دودج» الأميركية تتألق في عالم سيارات الكروس أوفر بمركبتها الجديدة
«دودج» الأميركية تتألق في عالم سيارات الكروس أوفر بمركبتها الجديدة
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