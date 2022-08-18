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كروس أوفر جديدة من «Dodge» الأميركية (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 أغسطس 2022, 03:00 مساء
كروس أوفر جديدة من «Dodge» الأميركية (فيديو)
حصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر انسيابي معدل (الإنترنت)
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أزاحت Dodge الأميركية الستار عن مركبتها الجديدة التي جمعت معايير الجمال والقوة والحداثة بنفس الوقت.

وحصلت السيارة الجديدة على هيكل كروس أوفر انسيابي معدل عن هياكل سيارات Dodge Hornet السابقة، لكنها تميزت بتصميم مختلف للواجهة الأمامية، وبمصابيحها الجديدة وخطوط الإضاءة الجذابة التي تعمل بتقنيات LED، وزودت بعجلات وممتصات صدمات معدلة، وزود غطاء المحرك فيها بفتحات هوائية أنيقة التصميم، وفق «روسيا اليوم».

وجاءت المركبة بطول 4 أمتار ونصف المتر، أما قمرتها فحصلت على صفين من المقاعد المكسوة بالجلد الفاخر والمزودة بأنظمة تدفئة وتبريد، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على نظام مولتيميديا متطور، وعلى شاشة Uconnect 5 اللمسية بمقاس 10.25 بوصة، وأسفل الشاشة خصص مكان للشحن اللاسلكي للهواتف.

وتتمتع هذه السيارة بأفضل معايير الأمان إذ حصلت على وسادات هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث، وزودت بنظام النقطة العمياء، ونظام التحكم التلقائي بالمسار في الحالات الطارئة، كما جهزت بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر.

وتعمل هذه السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 256 و269 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية لتمكينها من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 6.5 ثانية.

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